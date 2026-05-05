ИИ “объявил” его преступником — теперь он требует 1,5 млн долларов

Редакция PRESS 5 мая, 2026 13:42

Он просто ввёл своё имя в поиск.

И увидел, что, по версии интернета, он… сексуальный преступник.

Канадский музыкант Эшли МакАйзек, обладатель нескольких престижных наград, оказался в центре истории, которая звучит как ошибка — но уже стоит ему денег, репутации и концертов.

В AI-сводке от Google появилось утверждение, что он якобы был осуждён за тяжёлые преступления, включая сексуальное насилие.

Проблема в том, что это — неправда.

Но для тех, кто это прочитал, разницы уже не было.

По словам музыканта, после появления этой информации был отменён как минимум один концерт. А дальше — эффект домино, который сложно остановить, когда ложь уже «оформлена» как краткая справка в поиске.

Теперь он подал иск на 1,5 миллиона долларов в суд Онтарио, утверждая, что компания должна отвечать за последствия своих AI-резюме — потому что было предсказуемо, что люди будут им верить.

И вот здесь начинается самое неприятное.

Это не чей-то пост в соцсетях, не анонимный комментарий и не слух.

Это то, что выглядит как итоговая информация прямо в поиске — коротко, уверенно и без сомнений.

То, что обычно читают первым.

То, что редко проверяют дальше.

Именно поэтому ошибка превращается не просто в ошибку, а в проблему.

История выглядит почти как предупреждение.

Сегодня это известный музыкант.

А завтра — любой, кто решил проверить, что о нём говорит интернет.

Потому что вопрос здесь уже не в одном имени.

А в том, насколько спокойно мы относимся к строке, которая появляется первой.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

