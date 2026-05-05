ИИ “объявил” его преступником — теперь он требует 1,5 млн долларов

И увидел, что, по версии интернета, он… сексуальный преступник.

Канадский музыкант Эшли МакАйзек, обладатель нескольких престижных наград, оказался в центре истории, которая звучит как ошибка — но уже стоит ему денег, репутации и концертов.

В AI-сводке от Google появилось утверждение, что он якобы был осуждён за тяжёлые преступления, включая сексуальное насилие.

Проблема в том, что это — неправда.

Но для тех, кто это прочитал, разницы уже не было.

По словам музыканта, после появления этой информации был отменён как минимум один концерт. А дальше — эффект домино, который сложно остановить, когда ложь уже «оформлена» как краткая справка в поиске.

Теперь он подал иск на 1,5 миллиона долларов в суд Онтарио, утверждая, что компания должна отвечать за последствия своих AI-резюме — потому что было предсказуемо, что люди будут им верить.

И вот здесь начинается самое неприятное.

Это не чей-то пост в соцсетях, не анонимный комментарий и не слух.

Это то, что выглядит как итоговая информация прямо в поиске — коротко, уверенно и без сомнений.

То, что обычно читают первым.

То, что редко проверяют дальше.

Именно поэтому ошибка превращается не просто в ошибку, а в проблему.

История выглядит почти как предупреждение.

Сегодня это известный музыкант.

А завтра — любой, кто решил проверить, что о нём говорит интернет.

Потому что вопрос здесь уже не в одном имени.

А в том, насколько спокойно мы относимся к строке, которая появляется первой.