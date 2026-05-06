«Даже уборщица зарабатывает 2500 в месяц!» Латвийцы обсудили свои зарплаты (1)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 08:21

Выбор редакции 1 комментариев

В латвийском сегменте соцсети Threads разгорелась оживлённая дискуссия о уровне жизни. Поводом стал вопрос одного из пользователей: “Кто в Латвии, какая у вас зарплата? Как вам жизнь в Латвии?”. В ответ участники начали делиться личным опытом, сравнивать доходы, расходы и общее качество жизни — при этом оценки оказались весьма противоречивыми.

Часть комментаторов считает, что реальные доходы остаются невысокими. Как отметил один из пользователей, «средняя реальная зарплата — около 1200 евро», и значительную её часть «съедают» коммунальные платежи и повседневные траты.

Другие приводят конкретные примеры из жизни. Один из участников рассказал, что работает дворником в центре города, обслуживает несколько домов и получает около 613 евро «на руки». На этом фоне заявления о заработках в сфере уборки на уровне 2500 евро вызвали недоверие и активные споры.

“В Латвии хорошо. Переехали год назад из Лондона. Живем в Юрмале. Качество продуктов хорошее. Знаю что уборщица работает 5 дней в неделю примерно 5-8 часов в день. Говорит что зарабатывает 2.500,2800 в месяц. Вообще в час уборка €20 если генеральная €25”.

Многие участники назвали такие суммы нереалистичными.

Смотреть в Threads

 

Отдельное внимание в обсуждении уделили стоимости жизни. Пользователи отмечают, что расходы на продукты и жильё остаются высокими: «на еду и бытовые нужды может уходить до 600 евро в месяц, плюс коммунальные платежи». Некоторые добавляют, что в таких условиях важно «не болеть», намекая на очереди к врачам и дополнительные расходы на медицину.

При этом звучат и более оптимистичные мнения. Например, один из комментаторов, переехавший из Лондона, положительно оценил качество продуктов и уровень жизни, особенно в Юрмале. Однако и эти оценки вызвали споры.

Обсуждение затронуло и цены на услуги. По словам участников, стоимость профессиональной уборки может сильно различаться в зависимости от объёма работы, но заявленные высокие почасовые ставки вызвали сомнения у части аудитории.

В итоге дискуссия показала, что восприятие уровня жизни в Латвии сильно зависит от личного опыта, уровня доходов и ожиданий: одни считают страну комфортной для жизни, другие указывают на финансовые сложности и рост расходов.

Комментарии (1)
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

