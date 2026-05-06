Часть комментаторов считает, что реальные доходы остаются невысокими. Как отметил один из пользователей, «средняя реальная зарплата — около 1200 евро», и значительную её часть «съедают» коммунальные платежи и повседневные траты.

Другие приводят конкретные примеры из жизни. Один из участников рассказал, что работает дворником в центре города, обслуживает несколько домов и получает около 613 евро «на руки». На этом фоне заявления о заработках в сфере уборки на уровне 2500 евро вызвали недоверие и активные споры.

“В Латвии хорошо. Переехали год назад из Лондона. Живем в Юрмале. Качество продуктов хорошее. Знаю что уборщица работает 5 дней в неделю примерно 5-8 часов в день. Говорит что зарабатывает 2.500,2800 в месяц. Вообще в час уборка €20 если генеральная €25”.

Многие участники назвали такие суммы нереалистичными.

Отдельное внимание в обсуждении уделили стоимости жизни. Пользователи отмечают, что расходы на продукты и жильё остаются высокими: «на еду и бытовые нужды может уходить до 600 евро в месяц, плюс коммунальные платежи». Некоторые добавляют, что в таких условиях важно «не болеть», намекая на очереди к врачам и дополнительные расходы на медицину.

При этом звучат и более оптимистичные мнения. Например, один из комментаторов, переехавший из Лондона, положительно оценил качество продуктов и уровень жизни, особенно в Юрмале. Однако и эти оценки вызвали споры.

Обсуждение затронуло и цены на услуги. По словам участников, стоимость профессиональной уборки может сильно различаться в зависимости от объёма работы, но заявленные высокие почасовые ставки вызвали сомнения у части аудитории.

В итоге дискуссия показала, что восприятие уровня жизни в Латвии сильно зависит от личного опыта, уровня доходов и ожиданий: одни считают страну комфортной для жизни, другие указывают на финансовые сложности и рост расходов.