Только по полной предоплате: жесткое решение проблемы очереди в больнице

Огрская муниципальная больница завершила прошлый год с прибылью, обслужив более 300 тысяч амбулаторных пациентов и еще около 20 тысяч — в отделении неотложной помощи. Но пять процентов неявок — это ощутимо.

«Регистратура и отправляет СМС, и звонит пациентам. В большинстве случаев по телефону говорят: «придем» — и на следующий день не приходят. В итоге у врача простой, и другие люди тоже не могут попасть на прием», — говорит председатель правления Огрской районной больницы Дайнис Шировс.

Цель предоплаты, введенной с апреля, — не наказать пациентов, а добиться большей ответственности. Система распространяется только на платные услуги. «Если кто-то не может прийти и своевременно об этом сообщает — вся предоплата возвращается», — поясняет Шировс.

Если у пациента есть страховка, предоплата не требуется — это уточняется при записи. Опрошенные посетители больницы в целом такой подход поддерживают. «Предоплата может дисциплинировать пациента. И это могло бы сократить очереди или хотя бы их упорядочить», — считает житель Огре Айварс.

С похожей проблемой сталкивается и Елгавская городская больница, однако там вводить предоплату пока не планируют. «Пока ситуация еще контролируема. Но если в будущем она будет усугубляться, нам тоже придется искать решения. Все-таки каждый двадцатый пациент, не пришедший на прием, — это значительная цифра», — говорит председатель правления Елгавской городской больницы Риналдс Муциньш.

Как бороться с неявками, каждая больница в Латвии решает самостоятельно. Единого подхода нет, и введение предоплаты централизованно не регулируется, говорят в Ассоциации больниц. «Предоплата — это уже крайняя мера, когда все остальное испробовано. Как правило, она применяется для более дорогостоящих процедур, к которым нужно готовиться и пациенту, и персоналу», — отмечает председатель Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш.

Будет ли предоплата введена в государственных больницах — пока неизвестно. В Министерстве здравоохранения поясняют, что каждое учреждение решает такие вопросы самостоятельно. При этом подчеркивается: требовать предоплату за оплачиваемые государством услуги больница не вправе, а за платные — это допускается.