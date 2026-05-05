Только по полной предоплате: жесткое решение проблемы очереди в больнице

С очередями на прием в Огре борются по-своему: Огрская районная больница ввела стопроцентную предоплату за платные услуги. Причина — пациенты нередко не приходят на прием. По статистике, это каждый двадцатый, и больница несет убытки. В других муниципальных больницах такую меру пока не ввели, но не исключают, что тоже могут к ней прийти, сообщает LSM в программе «Обсудим вечером».

Огрская муниципальная больница завершила прошлый год с прибылью, обслужив более 300 тысяч амбулаторных пациентов и еще около 20 тысяч — в отделении неотложной помощи. Но пять процентов неявок — это ощутимо.

«Регистратура и отправляет СМС, и звонит пациентам. В большинстве случаев по телефону говорят: «придем» — и на следующий день не приходят. В итоге у врача простой, и другие люди тоже не могут попасть на прием», — говорит председатель правления Огрской районной больницы Дайнис Шировс.

Цель предоплаты, введенной с апреля, — не наказать пациентов, а добиться большей ответственности. Система распространяется только на платные услуги. «Если кто-то не может прийти и своевременно об этом сообщает — вся предоплата возвращается», — поясняет Шировс.

Если у пациента есть страховка, предоплата не требуется — это уточняется при записи. Опрошенные посетители больницы в целом такой подход поддерживают. «Предоплата может дисциплинировать пациента. И это могло бы сократить очереди или хотя бы их упорядочить», — считает житель Огре Айварс.

С похожей проблемой сталкивается и Елгавская городская больница, однако там вводить предоплату пока не планируют. «Пока ситуация еще контролируема. Но если в будущем она будет усугубляться, нам тоже придется искать решения. Все-таки каждый двадцатый пациент, не пришедший на прием, — это значительная цифра», — говорит председатель правления Елгавской городской больницы Риналдс Муциньш.

Как бороться с неявками, каждая больница в Латвии решает самостоятельно. Единого подхода нет, и введение предоплаты централизованно не регулируется, говорят в Ассоциации больниц. «Предоплата — это уже крайняя мера, когда все остальное испробовано. Как правило, она применяется для более дорогостоящих процедур, к которым нужно готовиться и пациенту, и персоналу», — отмечает председатель Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш.

Будет ли предоплата введена в государственных больницах — пока неизвестно. В Министерстве здравоохранения поясняют, что каждое учреждение решает такие вопросы самостоятельно. При этом подчеркивается: требовать предоплату за оплачиваемые государством услуги больница не вправе, а за платные — это допускается.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

