Ждали, ждали, но не дождались: Рижская дума разочаровала спортсменов в Плявниеках

Ждали, ждали, но запланированного занятия так и не дождались. Позвонили тренеру, но она ничего об этом не знала. Все разошлись по домам, кроме двух дам и одного юноши, которые решили сами провести для себя ожидаемую тренировку. Двадцатиминутная серия упражнений на свежем воздухе подарила им хорошее настроение на весь вечер.

Ранее уже сообщалось, что с сегодняшнего дня, 5 мая, Рижское самоуправление предлагает бесплатные спортивные занятия под руководством профессиональных тренеров в разных районах города. Бесплатные тренировки проходят в Торнякалнсе, Агенскалнсе, Ильгюциемсе, Болдерае, Гризинькалнсе, центре, Иманте, Золитуде, Межциемсе, Югле, Кенгарагсе, Плявниеках, Зиепниеккалнсе, Латгальском районе, Мангальсале, Вецмилгрависе, Саркандаугаве, Межапарке, Тейке, Пурвциемсе.