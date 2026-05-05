Норвежский лосось превращает фьорды в гигантскую канализацию

Картинка почти идеальная.

А теперь — неприятная деталь: по новым оценкам, норвежские рыбные фермы ежегодно сбрасывают в прибрежные воды такое количество питательных отходов, что это сравнили с неочищенными сточными водами десятков миллионов человек.

Речь идёт не о маленькой грязной трубе где-то за углом. Норвегия — крупнейший производитель выращенного лосося в мире, а открытые морские фермы устроены так, что остатки корма и продукты жизнедеятельности рыбы уходят прямо в воду.

По анализу Sunstone Institute, только в 2025 году норвежская аквакультура выбросила примерно 75 000 тонн азота, 13 000 тонн фосфора и 360 000 тонн органического углерода. В пересчёте это сопоставили с неочищенными стоками 17,2 млн человек по азоту, 20 млн — по фосфору и 30 млн — по органическому углероду.

И вот здесь начинается настоящий ВАУ.

В самой Норвегии живёт около 5,5 млн человек. То есть, по этой оценке, рыбная отрасль даёт по отдельным видам загрязнения нагрузку в несколько раз больше, чем всё население страны.

Формально это не «канализация из домов». Это рыбный корм, рыбные экскременты и органика. Но для воды результат неприятно похожий: лишние питательные вещества могут провоцировать цветение водорослей и ухудшение кислородного режима. Особенно уязвимы фьорды, где вода не всегда быстро обновляется.

Ирония почти слишком красивая для заголовка.

Покупатель видит в магазине розовый кусок «северной чистоты». А где-то далеко в фьорде остаётся то, что этот лосось не превратил в филе.

Индустрия, конечно, спорит с катастрофическими оценками и говорит о производстве еды, рабочих местах и контроле. Но сама арифметика звучит так, что её уже трудно развидеть.

Премиальный лосось, холодные воды, открыточная Норвегия.

И вопрос, который после этого сам всплывает в голове: что именно мы покупаем вместе с этой красивой историей?