Норвежский лосось превращает фьорды в гигантскую канализацию

Редакция PRESS 5 мая, 2026 12:34

Норвегия, фьорды, холодная прозрачная вода, премиальный лосось на тарелке.

Картинка почти идеальная.

А теперь — неприятная деталь: по новым оценкам, норвежские рыбные фермы ежегодно сбрасывают в прибрежные воды такое количество питательных отходов, что это сравнили с неочищенными сточными водами десятков миллионов человек.

Речь идёт не о маленькой грязной трубе где-то за углом. Норвегия — крупнейший производитель выращенного лосося в мире, а открытые морские фермы устроены так, что остатки корма и продукты жизнедеятельности рыбы уходят прямо в воду.

По анализу Sunstone Institute, только в 2025 году норвежская аквакультура выбросила примерно 75 000 тонн азота, 13 000 тонн фосфора и 360 000 тонн органического углерода. В пересчёте это сопоставили с неочищенными стоками 17,2 млн человек по азоту, 20 млн — по фосфору и 30 млн — по органическому углероду.

И вот здесь начинается настоящий ВАУ.

В самой Норвегии живёт около 5,5 млн человек. То есть, по этой оценке, рыбная отрасль даёт по отдельным видам загрязнения нагрузку в несколько раз больше, чем всё население страны.

Формально это не «канализация из домов». Это рыбный корм, рыбные экскременты и органика. Но для воды результат неприятно похожий: лишние питательные вещества могут провоцировать цветение водорослей и ухудшение кислородного режима. Особенно уязвимы фьорды, где вода не всегда быстро обновляется.

Ирония почти слишком красивая для заголовка.

Покупатель видит в магазине розовый кусок «северной чистоты». А где-то далеко в фьорде остаётся то, что этот лосось не превратил в филе.

Индустрия, конечно, спорит с катастрофическими оценками и говорит о производстве еды, рабочих местах и контроле. Но сама арифметика звучит так, что её уже трудно развидеть.

Премиальный лосось, холодные воды, открыточная Норвегия.

И вопрос, который после этого сам всплывает в голове: что именно мы покупаем вместе с этой красивой историей?

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

