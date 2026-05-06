Правовой статус партнёрства и отличие от брака: права на пенсию, наследство…

1 июля 2024 года вступили в силу поправки к закону «О нотариате», которые вводят понятие партнерства. В аннотации к поправкам указано, что, приступая к совместной жизни или создавая общее хозяйство, два совершеннолетних лица могут завязать тесные личные отношения, основанные на взаимной ответственности, заботе друг о друге, лояльности, взаимопонимании и уважении (партнерство).

Конституция Латвийской Республики требует обеспечить правовую, экономическую и социальную защиту этих отношений. Существующее в настоящее время правовое регулирование не обеспечивает указанную защиту во всех случаях таких отношений.

Поэтому предлагается ввести институт партнерства через нотариальное оформление, а также связать его с изменениями в других законах, касающихся Регистра физических лиц, неплатежеспособности, налогов, пенсий, социального страхования, прав пациентов и др., чтобы партнеры получили соответствующие права и социальные гарантии.

К браку не приравнивается

Однако закон прямо устанавливает, что партнерство не приравнивается к браку и представляет собой отдельный правовой институт. Партнерство само по себе не создает автоматических прав на наследство, поэтому один из партнеров может претендовать на наследство умершего партнера только в том случае, если, например, он был указан в завещании или между ними был заключен договор наследования.

Имущественные отношения между партнёрами

В рамках партнерства имущественные отношения не устанавливаются автоматически законом и требуют отдельного оформления. Согласно положениям Гражданского закона, касающихся вопросов брака, при его заключении у супругов автоматически возникают определенные права.

Например, считается, что имущество, приобретенное в браке определенным образом, принадлежит обоим супругам совместно. В партнерстве таких автоматических правил нет. Это означает, что совместная собственность и другие права не возникают сами по себе — их нужно оформлять отдельно.

Существуют и другие правовые предположения, которые действуют только для супругов, но не для партнеров. Например, институт партнерства не рассматривает вопросы совместного усыновления детей.

Пенсионные права партнёров

Согласно части четвертой статьи 37 закона «О государственных пенсиях», после смерти получателя пенсии его партнер вправе получить ту сумму пенсии, которая была начислена, но не была выплачена партнеру до момента его смерти.

Если переживший партнер сам является получателем государственной пенсии Латвийской Республики (по возрасту, инвалидности, выслуге лет или специальной государственной пенсии), он может подать заявление на получение временного пособия в размере 50 процентов от пенсии, которая была назначена умершему партнеру, включая соответствующие доплаты за страховой стаж.

Медицинские права партнёра

Принятые поправки к закону «О правах пациента» расширили круг лиц, подлежащих обязательному информированию медицинским учреждением. В частности, в этот перечень был включен партнер пациента.

Теперь, согласно положениям статьи 5 закона, если пациент вследствие состояния здоровья или возраста не способен самостоятельно о себе позаботиться, то медицинское учреждение незамедлительно информирует уполномоченного представителя пациента, а если такового нет — законного представителя, супруга, партнера или ближайшего родственника, а если и таких нет — сиротский суд (орган опеки).

В свою очередь, положения статьи 7 указанного выше закона устанавливают, что если пациент вследствие состояния здоровья не способен самостоятельно принять решение о лечении, право принять решение о согласии на лечение в целом или на применяемый метод лечения либо об отказе от лечения в целом или от применяемого метода лечения имеет уполномоченное пациентом лицо, а если такого нет — супруг пациента, партнер, а если и такого нет — совершеннолетний и дееспособный ближайший родственник в следующем порядке: дети пациента, родители пациента, брат или сестра пациента, бабушка или дедушка пациента, внуки пациента.

Порядок регистрации партнёрства

Партнерство можно зарегистрировать только у присяжного нотариуса в форме нотариального акта.

Согласно положениям закона «О нотариате», если между двумя совершеннолетними лицами существуют близкие личные отношения, общее хозяйство и намерение заботиться о нем, а также поддерживать и обеспечивать друг друга, то они могут лично явиться к присяжному нотариусу, чтобы подтвердить это и составить нотариальный акт о партнерстве (далее - акт).

Присяжный нотариус составляет акт о партнерстве, если указанные выше лица выражают свою волю и:

- указанные выше лица не состоят в браке;

- в Регистре физических лиц отсутствуют сведения о наличии действующего акта о партнерстве в отношении этих лиц;

- указанные выше лица не являются родственниками по прямой линии, а также братьями и сестрами, единокровными или единоутробными братьями и сестрами.

Партнерство прекращается:

- со смертью лица или если суд объявляет одного из партнеров умершим;

- если один или оба партнера заключили брак;

- по волеизъявлению обоих лиц нотариусу;

- по решению суда.

Заключение

Таким образом, партнерство представляет собой ограниченную, но значимую форму юридического признания личных отношений, что позволяет получить ряд социальных и медицинских гарантий, ранее доступных преимущественно супругам.

Однако партнерство не следует рассматривать как альтернативу браку или его упрощенную форму. Оно не создает автоматически имущественных прав, не устанавливает режима совместной собственности и не предусматривает наследования по закону.

Для получения наследства, защиты имущества и иных существенных прав требуется использование дополнительных правовых инструментов: завещаний, доверенностей и гражданско-правовых договоров.

Важно также учитывать, что оформление партнерства не является формальной процедурой «по желанию сторон» без фактической основы. Закон требует наличия реальных близких личных отношений, общего хозяйства и взаимной заботы.

Нотариус обязан оценить, существуют ли такие основания, и может задавать уточняющие вопросы. Поэтому формальное оформление партнерства между людьми, которые фактически не ведут совместную жизнь (например, только ради юридических выгод), может быть расценено как фиктивное, поэтому нотариус может отказать в оформлении партнерства при отсутствии фактических оснований, предусмотренных законом.