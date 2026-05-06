«Вы действительно готовы умереть, чтобы вас смели с лица земли?» Сбежал из Латвии перед апелляцией

Редакция PRESS 6 мая, 2026 17:35

Выбор редакции 0 комментариев

Лиепайчанин Сергей Хроменков, приговоренный к году тюрьмы за прокремлевские видео в TikTok, не явился на рассмотрение своей апелляционной жалобы в Курземском окружном суде. Об этом пишет портал liepajniekiem.lv.

Суд должен был рассмотреть жалобу в конце марта, однако Хроменков к заседанию не пришел. Вместо этого он покинул Латвию и сообщил об этом в TikTok. По данным портала, мужчина заявил, что не собирается возвращаться в страну, даже если его оправдают.

Ранее суд постановил наказать гражданина России Хроменкова одним годом лишения свободы, а затем выслать из Латвии. Его обвинили в том, что с 13 июля по 4 октября 2024 года он через профиль hromen71 в TikTok опубликовал четыре видео на русском языке, в которых прославлял и оправдывал военные преступления российских вооруженных сил в Украине.

В одном из роликов от 13 июля Хроменков рассказывал, что всегда возит в машине георгиевскую ленту, но вынужден прятать ее в бардачке из-за латвийских законов. В том же видео он демонстрировал георгиевскую ленту и российский флаг, а также выражал поддержку вторжению России в Украину.

30 августа появилось еще одно видео, где Хроменков угрожал расплатой и говорил, что придется иметь дело с «очень серьезными парнями», такими как «Ахмат» и «Вагнер».

«Придут серьезные парни, тогда побежите со спущенными штанами и будете прятаться. А потом перед камерой будете плакать и рассказывать, что вы не хотели так делать», - слова Хроменкова из видеозаписи цитирует Latvijas Avīze.

27 сентября обвиняемый опубликовал очередной ролик, где, по версии обвинения, манипулировал фактами и пугал Латвию измененной военной и ядерной доктриной России.

«Вы действительно готовы умереть, чтобы вас смели с лица земли и вас больше не было? Думаю, что здесь "не ударят", пока здесь есть русские, есть граждане России», - говорил Хроменков в видео.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

