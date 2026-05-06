«Вы действительно готовы умереть, чтобы вас смели с лица земли?» Сбежал из Латвии перед апелляцией

Суд должен был рассмотреть жалобу в конце марта, однако Хроменков к заседанию не пришел. Вместо этого он покинул Латвию и сообщил об этом в TikTok. По данным портала, мужчина заявил, что не собирается возвращаться в страну, даже если его оправдают.

Ранее суд постановил наказать гражданина России Хроменкова одним годом лишения свободы, а затем выслать из Латвии. Его обвинили в том, что с 13 июля по 4 октября 2024 года он через профиль hromen71 в TikTok опубликовал четыре видео на русском языке, в которых прославлял и оправдывал военные преступления российских вооруженных сил в Украине.

В одном из роликов от 13 июля Хроменков рассказывал, что всегда возит в машине георгиевскую ленту, но вынужден прятать ее в бардачке из-за латвийских законов. В том же видео он демонстрировал георгиевскую ленту и российский флаг, а также выражал поддержку вторжению России в Украину.

30 августа появилось еще одно видео, где Хроменков угрожал расплатой и говорил, что придется иметь дело с «очень серьезными парнями», такими как «Ахмат» и «Вагнер».

«Придут серьезные парни, тогда побежите со спущенными штанами и будете прятаться. А потом перед камерой будете плакать и рассказывать, что вы не хотели так делать», - слова Хроменкова из видеозаписи цитирует Latvijas Avīze.

27 сентября обвиняемый опубликовал очередной ролик, где, по версии обвинения, манипулировал фактами и пугал Латвию измененной военной и ядерной доктриной России.

«Вы действительно готовы умереть, чтобы вас смели с лица земли и вас больше не было? Думаю, что здесь "не ударят", пока здесь есть русские, есть граждане России», - говорил Хроменков в видео.