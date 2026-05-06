«Латвия на первом месте» назвала свои красные линии

Редакция PRESS 6 мая, 2026 09:10

Партия «Латвия на первом месте» не готова сотрудничать с политическими силами, которые не осудили вторжение России в Украину. Под запрет для будущей коалиции также попадают «Новое Единство» и «Прогрессивные». Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на интервью руководителя фракции «Латвии на первом месте» в Сейме Линды Лиепини в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

По словам Лиепини, перед выборами в 15-й Сейм у партии есть свои красные линии.

«У нас есть партии, которые не осудили вторжение России в Украину, это совершенно точно красная линия. Также не хотела бы видеть в правительстве "Единство" и "Прогрессивных", которые напрямую отвечают за то, что сейчас происходит в стране», - сказала Лиепиня.

При этом она не исключила обсуждения отдельных вопросов, если речь идёт о решениях для экономики.

«Если мы можем договориться по вопросам, которые могли бы вытянуть Латвию из этой экономической ямы, это уже другое. Но точно не в правительстве и не во главе правительства».

Ранее «Прогрессивные» также заявили, что категорически не хотят сотрудничать с «Латвией на первом месте».

Лиепиня сообщила, что 16 мая партия проведёт конгресс, на котором представит предвыборную программу.

Она также заявила о рисках при передаче разработки избирательных систем компаниям Latvijas Mobilais telefons, Tet и Latvijas Valsts meži, которые частично или полностью принадлежат государству.

«Не хочу ставить под сомнение, что это компании с очень хорошей репутацией, но есть ряд вопросов, на которые нет ответа. Меня немного тревожит, что никто толком не начал дискуссию об этом. В этих компаниях также есть иностранный капитал», - сказала Лиепиня.

Выборы 15-го Сейма пройдут 3 октября. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. С 28 сентября до дня выборов на всех участках можно будет сдать голос на хранение.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

