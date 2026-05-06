Девятый сухой месяц подряд: Латвия вошла в тревожную полосу

Редакция PRESS 6 мая, 2026 07:39

Новости Латвии 0 комментариев

Апрель в Латвии оказался холоднее нормы и снова слишком сухим. Средняя температура воздуха составила +5,3 градуса, что на 0,8 градуса ниже месячной нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура в прошлом месяце была зафиксирована 2 и 11 апреля в Мерсрагсе - -5,5 градуса. Самая высокая - 15 апреля на Елгавской наблюдательной станции, где воздух прогрелся до +17,9 градуса. При этом ни один температурный рекорд за месяц побит не был.

Главная проблема апреля - нехватка осадков. В среднем по стране выпало только 16,6 миллиметра дождя, или 46% от многолетней нормы. Это уже девятый месяц подряд, когда осадков в Латвии меньше обычного.

Больше всего дождя было в Сигулде - 39,4 миллиметра. Меньше всего - в Добеле, где зарегистрировали всего шесть миллиметров осадков.

Показатель засухи и влажности почти на всех наблюдательных станциях указывал на умеренную или экстремальную засуху. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Добеле и Стенде, самая спокойная - в Лиепае и Сигулде.

Период с сентября 2025 года по март 2026 года в Латвии уже стал вторым самым засушливым за всю историю наблюдений. Апрель эту картину не сломал.

Солнца при этом было больше обычного: продолжительность солнечного сияния по всей стране превысила средние показатели 1991-2020 годов. Средняя относительная влажность воздуха составила 67% - от 61% в Дагде до 78% в Павилосте и Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра за месяц достигли 24,7 метра в секунду. Их зафиксировали 6 апреля в Вентспилсе.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

