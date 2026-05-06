Девятый сухой месяц подряд: Латвия вошла в тревожную полосу

Самая низкая температура в прошлом месяце была зафиксирована 2 и 11 апреля в Мерсрагсе - -5,5 градуса. Самая высокая - 15 апреля на Елгавской наблюдательной станции, где воздух прогрелся до +17,9 градуса. При этом ни один температурный рекорд за месяц побит не был.

Главная проблема апреля - нехватка осадков. В среднем по стране выпало только 16,6 миллиметра дождя, или 46% от многолетней нормы. Это уже девятый месяц подряд, когда осадков в Латвии меньше обычного.

Больше всего дождя было в Сигулде - 39,4 миллиметра. Меньше всего - в Добеле, где зарегистрировали всего шесть миллиметров осадков.

Показатель засухи и влажности почти на всех наблюдательных станциях указывал на умеренную или экстремальную засуху. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Добеле и Стенде, самая спокойная - в Лиепае и Сигулде.

Период с сентября 2025 года по март 2026 года в Латвии уже стал вторым самым засушливым за всю историю наблюдений. Апрель эту картину не сломал.

Солнца при этом было больше обычного: продолжительность солнечного сияния по всей стране превысила средние показатели 1991-2020 годов. Средняя относительная влажность воздуха составила 67% - от 61% в Дагде до 78% в Павилосте и Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра за месяц достигли 24,7 метра в секунду. Их зафиксировали 6 апреля в Вентспилсе.