Циклон идёт к Латвии: к вечеру станет мокро

Сильнее дождь проявит себя вечером и в ночь на четверг. Ветер будет слабым до умеренного, северо-восточным.

Температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

В Риге день тоже начнётся без резкого ухудшения, но затем облака закроют небо. К вечеру в столице начнётся дождь. При слабом до умеренного северо-восточном ветре воздух потеплеет до +14 градусов, у моря будет прохладнее - до +10 градусов.

На погоду пока влияет отрог высокого давления, однако с юго-запада к региону приближается циклон. Атмосферное давление составит 1010-1013 гектопаскалей на уровне моря.