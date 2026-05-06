Вс, 24. Мая
Как ошибка с раствором привела к смерти ребёнка? (1)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 12:10

Новости Латвии 1 комментариев

Рижский городской суд 13 июля в 10:00 начнёт рассматривать уголовное дело о смерти ребёнка в Детской клинической университетской больнице. Об этом сообщает агентство LETA.

По данным прокуратуры, медсестру обвиняют в небрежном исполнении профессиональных обязанностей. Следствие считает, что именно её неосторожность стала причиной смерти малолетней пациентки.

Инцидент произошёл в конце ноября прошлого года. Медсестра во время смены готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия для введения ребёнку на следующий день. По версии обвинения, она не проверила, какой препарат использует.

Вместо раствора бикарбоната натрия медсестра подготовила раствор хлорида калия, но нанесла на инфузионный пакет маркировку «Бикарбонат натрия».

На следующее утро пациентке начали вводить неправильно подготовленный раствор. Вскоре у ребёнка появились головокружение и проблемы с дыханием. Врачи проводили реанимацию, но спасти пациентку не удалось.

Прокуратура указывает, что из-за введения раствора, содержащего калий, у ребёнка произошла необратимая остановка сердца. После этого наступила смерть потерпевшей.

Сейчас обвиняемой назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Дополнительно ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью.

После трагедии министр здравоохранения Хосам Абу Мери из «Нового Единства» поручил провести проверки и расследования как в Детской клинической университетской больнице, так и в других больницах.

Комментарии (1)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

