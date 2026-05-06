По данным прокуратуры, медсестру обвиняют в небрежном исполнении профессиональных обязанностей. Следствие считает, что именно её неосторожность стала причиной смерти малолетней пациентки.

Инцидент произошёл в конце ноября прошлого года. Медсестра во время смены готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия для введения ребёнку на следующий день. По версии обвинения, она не проверила, какой препарат использует.

Вместо раствора бикарбоната натрия медсестра подготовила раствор хлорида калия, но нанесла на инфузионный пакет маркировку «Бикарбонат натрия».

На следующее утро пациентке начали вводить неправильно подготовленный раствор. Вскоре у ребёнка появились головокружение и проблемы с дыханием. Врачи проводили реанимацию, но спасти пациентку не удалось.

Прокуратура указывает, что из-за введения раствора, содержащего калий, у ребёнка произошла необратимая остановка сердца. После этого наступила смерть потерпевшей.

Сейчас обвиняемой назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Дополнительно ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью.

После трагедии министр здравоохранения Хосам Абу Мери из «Нового Единства» поручил провести проверки и расследования как в Детской клинической университетской больнице, так и в других больницах.