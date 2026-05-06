До +17 градусов: синоптики дали прогноз на выходные

В конце недели в Латвии обойдётся без резкого похолодания. Небо будет частично закрыто облаками, местами возможны дожди.

В четверг после дождливой ночи осадки сохранятся только в отдельных районах. В Латгале возможны грозовые ливни. Максимальная температура составит +7...+15 градусов.

Согласно прогнозу, пятница может пройти без дождя по всей стране. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, а воздух потеплеет до +17 градусов. Ночью температура не должна опуститься ниже нуля.

В субботу и воскресенье дождь вероятнее всего пройдёт в Латгале. Там из-за облаков даже днём может быть холоднее +10 градусов.

В остальных регионах ожидаются переменная облачность и прояснения. Температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов.

На следующей неделе временами снова ожидается дождь. Температура будет меняться.