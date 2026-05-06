По оценке S&P, за месяц объёмы нефти уменьшались на 6,6 млн баррелей в сутки. Это произошло даже на фоне падения спроса. Он снизился на 5 млн баррелей в сутки - это второй крупнейший спад за всю историю наблюдений. Сильнее спрос проседал только во время пандемии коронавируса.

Goldman Sachs также считает, что мировые запасы нефти приближаются к минимальному уровню за последние восемь лет. В Северной Европе, по данным Argus, запасы авиационного топлива в апреле упали до шестилетнего минимума.

Пока основной удар пришёлся по странам Азии. Однако Financial Times отмечает, что в США запасы бензина могут опуститься до исторически низкого уровня уже летом, в пик сезона отпусков.

Из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива рынок уже недополучил 1 млрд баррелей нефти. Трейдеры предупреждают: критическая черта может быть достигнута в ближайшие недели.

«Это огромные масштабы, которые значительно превышают обычный диапазон», - заявил глава исследований рынка нефти в S&P Global Energy Джим Бурккхард.

По его словам, рынок ещё не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому «рост цен на нефть ещё впереди».

Общие мировые запасы нефти оцениваются примерно в 4 млрд баррелей. Но значительная часть этого объёма нужна для ежедневной работы нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов.