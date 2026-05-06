Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Рост цен на нефть ещё впереди»: рынок подошёл к черте (3)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 13:43

Важно 3 комментариев

Мировые запасы нефти в апреле сократились на рекордные 200 млн баррелей из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Energy и Goldman Sachs, приведённые Financial Times.

По оценке S&P, за месяц объёмы нефти уменьшались на 6,6 млн баррелей в сутки. Это произошло даже на фоне падения спроса. Он снизился на 5 млн баррелей в сутки - это второй крупнейший спад за всю историю наблюдений. Сильнее спрос проседал только во время пандемии коронавируса.

Goldman Sachs также считает, что мировые запасы нефти приближаются к минимальному уровню за последние восемь лет. В Северной Европе, по данным Argus, запасы авиационного топлива в апреле упали до шестилетнего минимума.

Пока основной удар пришёлся по странам Азии. Однако Financial Times отмечает, что в США запасы бензина могут опуститься до исторически низкого уровня уже летом, в пик сезона отпусков.

Из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива рынок уже недополучил 1 млрд баррелей нефти. Трейдеры предупреждают: критическая черта может быть достигнута в ближайшие недели.

«Это огромные масштабы, которые значительно превышают обычный диапазон», - заявил глава исследований рынка нефти в S&P Global Energy Джим Бурккхард.

По его словам, рынок ещё не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому «рост цен на нефть ещё впереди».

Общие мировые запасы нефти оцениваются примерно в 4 млрд баррелей. Но значительная часть этого объёма нужна для ежедневной работы нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (3)

Важно 23:10

Важно 3 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Важно 19:52

Важно 3 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (3)

Мир 19:18

Мир 3 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (3)

Важно 19:17

Важно 3 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Важно 17:02

Важно 3 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Важно 16:52

Важно 3 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 3 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать