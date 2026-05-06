«Зная всё это, почему ты, Янис, публично не резал вены?» Витенбергса спросили про airBaltic (3)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 16:47

Выбор редакции 3 комментариев

В эфире TV24 журналист Армандс Пуче жёстко спросил бывшего министра экономики и сообщения, депутата 14-го Сейма Яниса Витенбергса из Национального объединения об ответственности за ситуацию вокруг airBaltic. 

Витенбергс напомнил, что руководил Министерством сообщения чуть больше полугода в 2023 году. По его словам, тогда для airBaltic период выглядел обнадёживающе: после ковида число пассажиров выросло более чем до 4 млн, рост составил 30-40%, а компания впервые за многие годы показала прибыль в 34 млн евро.

Но главным вопросом он назвал прозрачность внутри самой компании и то, что политики знали, а затем говорили обществу. Витенбергс напомнил о займе, который, по его словам, «в пятницу вечером за закрытыми дверями они списывают и говорят, что это бухгалтерская процедура».

Затем, как отметил Витенбергс, последовала история с облигациями: 340 млн евро под 14,5% годовых. При этом «премьер выходит и называет это очень хорошей сделкой», а бывший министр сообщения Каспарс Бришкенс, по его словам, уверял, что компания вернёт вложенные деньги, будет работать с прибылью и выйдет на биржу.

Витенбергс заявил, что политики «на сто процентов знали», к чему приведёт такая схема. По его расчётам, airBaltic должна была бы платить только по процентам 50 млн евро в год, то есть около 1 млн евро в неделю. Для сравнения: прибыль компании в лучший год составляла 34 млн евро.

«Зная всё это, почему ты, Янис, публично не резал вены?» - спросил Пуче у Витенбергса.

Сам Пуче заявил, что обычные налогоплательщики даже не знали о возможности покупки облигаций airBaltic, минимальный порог которой составлял 100 тысяч евро.

«Там что-то происходило через финансовые инструменты, что-то чрезвычайно тайное и нечестное, нечестное по отношению к налогоплательщикам Латвии», - заключил Пуче.

