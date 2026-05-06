Ригу снова подталкивают к платному въезду в центр и «зелени»

Общество требует опираться на уже проведённое исследование и публично объяснить, как Рига собирается выполнить требования ЕС к качеству воздуха к 2030 году.

«Город для людей» критикует решение председателя Комиссии городского развития Рижской думы Эдгара Бергхолца из «Объединённого списка», который объявил результаты исследования непригодными для дальнейшего использования.

На исследование зоны низких выбросов, проведённое Департаментом городского развития Рижской думы и SIA Ernst & Young Baltic, уже потрачено 253 616 евро. Ещё 155 000 евро были зарезервированы. По данным общества, в работе участвовали специалисты из Бельгии, Польши, Норвегии и Литвы.

«Город для людей» утверждает, что отказ от исследования без проверяемого альтернативного анализа противоречит принципам ответственного управления публичными финансами.

Общество настаивает: введение зоны низких выбросов - не политическая прихоть, а юридическая необходимость. Рига должна выполнить нормы ЕС по качеству воздуха к 2030 году. Европейская комиссия уже обращалась в суд против Франции, Германии и других стран за подобные нарушения.

Бергхолц, напротив, считает, что предложенные сценарии фактически сводятся к плате за въезд в центр Риги, а не к реальному снижению числа автомобилей и улучшению воздуха.

«Ясно видно, что не были проведены достаточно точные расчёты. Считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства», - заявил депутат.

Он предлагает искать другие решения для сокращения транзитного потока, включая объездную дорогу и Северный переход, вместо новых платежей для водителей и рижан.