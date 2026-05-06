Ригу снова подталкивают к платному въезду в центр и «зелени»

Редакция PRESS 6 мая, 2026 09:03

Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу немедленно возобновить продвижение проекта зоны низких выбросов. Об этом агентству LETA сообщил председатель правления общества Брунис Кибилдс.

Общество требует опираться на уже проведённое исследование и публично объяснить, как Рига собирается выполнить требования ЕС к качеству воздуха к 2030 году.

«Город для людей» критикует решение председателя Комиссии городского развития Рижской думы Эдгара Бергхолца из «Объединённого списка», который объявил результаты исследования непригодными для дальнейшего использования.

На исследование зоны низких выбросов, проведённое Департаментом городского развития Рижской думы и SIA Ernst & Young Baltic, уже потрачено 253 616 евро. Ещё 155 000 евро были зарезервированы. По данным общества, в работе участвовали специалисты из Бельгии, Польши, Норвегии и Литвы.

«Город для людей» утверждает, что отказ от исследования без проверяемого альтернативного анализа противоречит принципам ответственного управления публичными финансами.

Общество настаивает: введение зоны низких выбросов - не политическая прихоть, а юридическая необходимость. Рига должна выполнить нормы ЕС по качеству воздуха к 2030 году. Европейская комиссия уже обращалась в суд против Франции, Германии и других стран за подобные нарушения.

Бергхолц, напротив, считает, что предложенные сценарии фактически сводятся к плате за въезд в центр Риги, а не к реальному снижению числа автомобилей и улучшению воздуха.

«Ясно видно, что не были проведены достаточно точные расчёты. Считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства», - заявил депутат.

Он предлагает искать другие решения для сокращения транзитного потока, включая объездную дорогу и Северный переход, вместо новых платежей для водителей и рижан.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

