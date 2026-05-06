«Война испортила картину»: Swedbank ждёт скачка цен

Прогноз роста ВВП Латвии на этот год снижен с январских 2,3% до 1,9%. На 2027 год прогноз также ухудшен - с 2,5% до 2,3%.

Одновременно банк повысил прогноз среднегодовой инфляции в Латвии на этот год с 2,8% до 4,2%. На 2027 год оценка поднята с 2,7% до 3%.

Главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя заявила, что до начала войны на Ближнем Востоке банк ожидал более низкой инфляции и более сильного роста ВВП в Латвии и Европе, но эти расчёты уже не сбываются.

«Война на Ближнем Востоке испортила картину. Инфляция в марте и апреле резко выросла из-за скачка цен на топливо», - объяснила Зоргенфрейя.

По её словам, даже если судоходство в Ормузском проливе скоро возобновится, рост цен на энергоносители поднимет инфляцию в Латвии до 4,2% в этом году и 3% в 2027 году. Рост ВВП в этом году замедлится до 1,9%, а в следующем году может составить 2,3%.

Swedbank отмечает, что через Ормузский пролив до войны проходило около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа. Пролив фактически закрыт уже два месяца. Особенно резко подорожали дизельное и авиационное топливо.

Через Ормуз также перевозятся 30% мировых морских поставок удобрений, 33% гелия, важного для производства полупроводников и медицины, и половина серы, торгуемой морским путём.

В базовом сценарии банк рассчитывает, что кризис вокруг Ормуза скоро будет решён, а мировые цены начнут снижаться. Но есть и жёсткий вариант: если кризис затянется, инфляция в Латвии в этом году может достичь 8%, а в 2027 году - 7,5%. Рост ВВП тогда упадёт до 1% и 0,8% соответственно.

Зоргенфрейя предупреждает, что такой сценарий ударит не только по энергии.

«Длительный разрыв судоходства через Ормузский пролив означал бы и серьёзные проблемы в ряде других цепочек поставок - в том числе связанных с гелием, алюминием, серой и, конечно, азотными удобрениями», - добавила она.

По оценке Swedbank, инфляция всё же не должна полностью «съесть» рост зарплат. Брутто-зарплаты в Латвии в этом году могут вырасти в среднем на 6,8%, а зарплаты «на руки» - ещё немного быстрее благодаря более высокому необлагаемому минимуму.