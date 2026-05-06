Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Война испортила картину»: Swedbank ждёт скачка цен

Редакция PRESS 6 мая, 2026 09:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Swedbank ухудшил прогноз для экономики Латвии и повысил ожидания по инфляции. Об этом говорится в новом экономическом обзоре банка.

Прогноз роста ВВП Латвии на этот год снижен с январских 2,3% до 1,9%. На 2027 год прогноз также ухудшен - с 2,5% до 2,3%.

Одновременно банк повысил прогноз среднегодовой инфляции в Латвии на этот год с 2,8% до 4,2%. На 2027 год оценка поднята с 2,7% до 3%.

Главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя заявила, что до начала войны на Ближнем Востоке банк ожидал более низкой инфляции и более сильного роста ВВП в Латвии и Европе, но эти расчёты уже не сбываются.

«Война на Ближнем Востоке испортила картину. Инфляция в марте и апреле резко выросла из-за скачка цен на топливо», - объяснила Зоргенфрейя.

По её словам, даже если судоходство в Ормузском проливе скоро возобновится, рост цен на энергоносители поднимет инфляцию в Латвии до 4,2% в этом году и 3% в 2027 году. Рост ВВП в этом году замедлится до 1,9%, а в следующем году может составить 2,3%.

Swedbank отмечает, что через Ормузский пролив до войны проходило около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа. Пролив фактически закрыт уже два месяца. Особенно резко подорожали дизельное и авиационное топливо.

Через Ормуз также перевозятся 30% мировых морских поставок удобрений, 33% гелия, важного для производства полупроводников и медицины, и половина серы, торгуемой морским путём.

В базовом сценарии банк рассчитывает, что кризис вокруг Ормуза скоро будет решён, а мировые цены начнут снижаться. Но есть и жёсткий вариант: если кризис затянется, инфляция в Латвии в этом году может достичь 8%, а в 2027 году - 7,5%. Рост ВВП тогда упадёт до 1% и 0,8% соответственно.

Зоргенфрейя предупреждает, что такой сценарий ударит не только по энергии.

«Длительный разрыв судоходства через Ормузский пролив означал бы и серьёзные проблемы в ряде других цепочек поставок - в том числе связанных с гелием, алюминием, серой и, конечно, азотными удобрениями», - добавила она.

По оценке Swedbank, инфляция всё же не должна полностью «съесть» рост зарплат. Брутто-зарплаты в Латвии в этом году могут вырасти в среднем на 6,8%, а зарплаты «на руки» - ещё немного быстрее благодаря более высокому необлагаемому минимуму.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать