По их словам, бюджетные прогнозы по росту ВВП были слишком оптимистичными. Из-за колебаний цен на энергоресурсы они, скорее всего, не сбудутся. Это значит, что государству придётся занимать больше, чем планировалось, а дефицит продолжит расти.

Участники дискуссии предупредили, что длительные заимствования без вложений в развитие могут привести к тяжёлым последствиям. При росте процентных ставок обслуживание долга способно стать неподъёмным.

В таком случае государству придётся сокращать расходы или даже рассматривать приватизацию государственных активов.

Эксперты считают, что без смены курса такая политика уже в ближайшие годы может создать серьёзные риски для финансовой стабильности государства.