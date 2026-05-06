«Эпическая ярость» закончена: США оставляют корабли у Ормуза

США завершили наступательные действия против Ирана и операцию «Эпическая ярость». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме.

«Операция "Эпическая ярость" завершена, как президент и уведомил Конгресс. Мы закончили этот этап», - заявил Рубио.

Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс США о завершении войны против Ирана в связи с режимом прекращения огня. Так администрация Трампа обошла закон 1973 года, который требует поддержки Конгресса для продолжения вооружённого конфликта дольше 60 дней.

По словам Рубио, администрация Трампа «не считает это юридическое требование конституционным», но продолжает соблюдать отдельные положения закона для «сохранения хороших отношений с Конгрессом».

При этом США не уходят из Ормузского пролива. Накануне Вашингтон начал новую операцию «Проект Свобода», в рамках которой американские военные должны сопровождать коммерческие суда.

Рубио назвал эту миссию оборонительной.

«Стрельбы не будет, если по нам не откроют огонь первыми», - пояснил госсекретарь.

Позже Трамп написал в Truth Social, что «Проект Свобода» будет поставлен на короткую паузу, чтобы понять, удастся ли финализировать и подписать соглашение с Ираном. По его словам, об этом попросили Пакистан «и другие страны».

Иран ранее предупредил, что любое американское вмешательство в судоходство в Ормузском проливе будет расценено как нарушение перемирия, вступившего в силу 8 апреля.

Блокада Ормузского пролива, введённая Ираном после начала войны, ударила по мировому рынку нефти, газа и удобрений. США в ответ установили контрблокаду иранских портов.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются в тупике. Единственный раунд прошёл 11 апреля в Пакистане и завершился без результата.