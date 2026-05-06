«Вы что, тупее всех!?» Парень увидел в Греции надпись на русском языке и сильно расстроился (5)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 18:15

5 комментариев

Интернет снова открыл филиал Всемирной академии превосходства. На этот раз латвийский пользователь Threads решил объяснить русскоязычным, что без английского языка они — чуть ли не эволюционная ошибка. Правда, пока он разоблачал чужую «тупость», комментаторы успели разобрать на запчасти уже его собственную грамматику.

«Доброе утро, 4 мая. Мы много обсуждаем языки и то, насколько они нужны. У меня есть только один вопрос к русскоговорящим: вы что, тупее остальных людей на планете Земля? Ведь путешествуя, я общался на английском практически со всеми жителями планеты. Но, как видно на снимке, который я сделал, на планете Земля есть одна нация, которая не может, не хочет и не умеет говорить на английском языке, принятом во всем мире», - написал в сети Threads пользователь renars_andersons.

Его позицию поддержали далеко не все комментаторы.

nekasnenotiks: «Первый вопрос? Первая нация? Или всё-таки один и одна? По крайней мере, сначала выучи свой язык, умник». (Комментатор имеет в виду, что в латышском языке точка после числительного ставится при использовании порядковых числительных - первый, второй, десятый, например, 1., 2., тогда как по смыслу написанного автор явно имел в виду "один вопрос" и "одну нацию"). 

renars_andersons: «Иди-ка ты «учитель».

nekasnenotiks: Ну вот, с пунктуацией у тебя тоже проблемы

Некоторые другие комментарии:   

«Потому что на русском языке говорят 250-300~ млн человек в мире. Sorry, don't cry.»

«По этой логике англичане и американцы — самые большие тупицы в мире! А ты их поощряешь быть еще большими идиотами!»

«Английский язык не отменяет ни один из крупных языков».

«Похоже, что сфотографировано в Греции. Поэтому думаю, что там скорее надпись на болгарском, а не на русском языке».

«Похоже, ты не имеешь представления о языковых навыках своих дедушек и бабушек и об обычном — бывшем советском — уровне владения иностранными языками. Но, пусть так и будет, что везде все знают только английский язык...»

«На русском языке правильно будет «мёд»...

«Английский язык принят не на всей планете. И во многих странах местные жители вообще не говорят по-английски. Существует несколько международных языков».

Комментарии (5)
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
