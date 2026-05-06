На границе с Белоруссией за день остановили 50 мигрантов

Во вторник Государственная погранохрана предотвратила 50 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Об этом агентству LETA сообщили в погранохране.

С начала года от незаконного пересечения государственной границы уже удержаны 2288 человек.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничье с Белоруссией до 30 июня. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, созданного Белоруссией.

Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году Государственная погранохрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманным соображениям в прошлом году в страну допустили 31 нелегального мигранта.

В 2024 году от незаконного пересечения белорусско-латвийской границы были удержаны 5388 человек, а по гуманным соображениям в страну приняли 26 человек.