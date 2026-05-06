Учёные назвали неожиданный способ замедлить старение: чемодан уже можно доставать

Редакция PRESS 6 мая, 2026 10:28

Отпуск может быть не просто способом сбежать от работы, кухни и бесконечных уведомлений в телефоне. Учёные из Университета Эдит-Коуэн в Австралии считают, что хорошие путешествия могут помогать организму медленнее стареть.

Речь, конечно, не о магическом омоложении на десять лет за неделю у бассейна. Старение остановить нельзя. Но исследователи посмотрели на туризм через необычную научную идею — энтропию, то есть постепенное движение системы к беспорядку.

Если проще: организм постоянно пытается сохранять равновесие. Сон, движение, эмоции, стресс, иммунитет — всё это влияет на то, насколько хорошо он справляется с нагрузками.

Позитивное путешествие может работать в плюс сразу по нескольким направлениям. Человек оказывается в новой среде, больше ходит, получает свежие впечатления, общается, отвлекается от хронического стресса. Всё это может поддерживать иммунную систему, обмен веществ и способность организма восстанавливаться.

Особенно хорошо звучит часть про движение. В отпуске люди часто незаметно проходят больше, чем дома: гуляют по городу, поднимаются на смотровые площадки, идут к морю, бродят по музеям или просто выбирают не самый короткий путь.

Но есть важная деталь: работает не любой отпуск.

Если поездка превращается в ночные перелёты, потерянные чемоданы, ссоры, страх опоздать, плохой сон и попытку “успеть всё за три дня”, эффект может быть совсем другим. Стрессовое, опасное или слишком выматывающее путешествие, наоборот, добавляет организму нагрузки.

Получается, что отдых полезен не потому, что в нём есть красивый вид из окна отеля. А потому, что в нём может быть редкая комбинация: движение, новые впечатления, расслабление и ощущение, что жизнь на несколько дней стала шире обычного маршрута “дом — работа — магазин”.

И, возможно, именно поэтому после хорошей поездки люди иногда возвращаются не просто с магнитиками, а с лицом человека, который как будто немного перезагрузился.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

