Копчёная рыба под ударом: Латвия просит отсрочку до 2029 года

Редакция PRESS 6 мая, 2026 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

 

Министр земледелия Армандс Краузе обратился к комиссару ЕС по вопросам здоровья и благополучия животных Оливеру Вархеи с призывом не спешить с изменением требований к копчёным рыбным продуктам. Латвия требует дождаться оценки безопасности Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Как сообщает Министерство земледелия, Латвии уже удалось убедить Еврокомиссию сохранить нормы для традиционных копчёных продуктов, популярных среди латвийских потребителей. Однако Рига не поддерживает изменения в действующей редакции регламента.

По мнению латвийской стороны, новые требования создадут серьёзную финансовую нагрузку для производителей традиционной рыбной продукции. Эти предприятия уже адаптировали свою работу к действующим требованиям ЕС.

Латвия также предупреждает: изменения усилят неопределённость в отрасли и будут противоречить цели Еврокомиссии по поддержке стабильной экономической деятельности.

Ранее страна уже заявляла на разных уровнях обсуждений в ЕС, что пересмотр правил для традиционно копчёных продуктов нужно отложить. Оценка ещё не завершена, а дополнительный сбор данных по таким продуктам продлится до конца 2028 года.

При этом производители уже планируют работу с учётом переходного периода, который для переработанной рыбы и рыбной продукции действует до 1 июля 2029 года.

Латвия также считает неприемлемым, что для традиционно копчёных мясных продуктов с копчёной паприкой предусмотрено исключение из предельно допустимых уровней полициклических ароматических углеводородов, а аналогичные аргументы по копчёной рыбе не были учтены.

Латвия призывает Еврокомиссию не утверждать новые требования в нынешней редакции и продлить переходный период до 1 июля 2029 года. Это, по мнению Риги, даст производителям время для адаптации и позволит принимать решения на основе полной информации.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

