Копчёная рыба под ударом: Латвия просит отсрочку до 2029 года

Министр земледелия Армандс Краузе обратился к комиссару ЕС по вопросам здоровья и благополучия животных Оливеру Вархеи с призывом не спешить с изменением требований к копчёным рыбным продуктам. Латвия требует дождаться оценки безопасности Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Как сообщает Министерство земледелия, Латвии уже удалось убедить Еврокомиссию сохранить нормы для традиционных копчёных продуктов, популярных среди латвийских потребителей. Однако Рига не поддерживает изменения в действующей редакции регламента.

По мнению латвийской стороны, новые требования создадут серьёзную финансовую нагрузку для производителей традиционной рыбной продукции. Эти предприятия уже адаптировали свою работу к действующим требованиям ЕС.

Латвия также предупреждает: изменения усилят неопределённость в отрасли и будут противоречить цели Еврокомиссии по поддержке стабильной экономической деятельности.

Ранее страна уже заявляла на разных уровнях обсуждений в ЕС, что пересмотр правил для традиционно копчёных продуктов нужно отложить. Оценка ещё не завершена, а дополнительный сбор данных по таким продуктам продлится до конца 2028 года.

При этом производители уже планируют работу с учётом переходного периода, который для переработанной рыбы и рыбной продукции действует до 1 июля 2029 года.

Латвия также считает неприемлемым, что для традиционно копчёных мясных продуктов с копчёной паприкой предусмотрено исключение из предельно допустимых уровней полициклических ароматических углеводородов, а аналогичные аргументы по копчёной рыбе не были учтены.

Латвия призывает Еврокомиссию не утверждать новые требования в нынешней редакции и продлить переходный период до 1 июля 2029 года. Это, по мнению Риги, даст производителям время для адаптации и позволит принимать решения на основе полной информации.