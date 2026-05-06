Эксперт объяснил, почему не стоит “зависать” над сиденьем в общественном туалете

Редакция PRESS 6 мая, 2026 11:16

Азбука здоровья 0 комментариев

Общественные туалеты редко кажутся местом, где хочется устраиваться с комфортом. Особенно если это туалет на вокзале, в парке, торговом центре или кафе, где за день проходят сотни людей.

Многие в такой ситуации выбирают знакомую позу: не садиться, а зависнуть над сиденьем. Кажется, что так безопаснее и гигиеничнее. Но биолог предупреждает: это не самая удачная идея.

Дело в том, что само сиденье унитаза часто не является самым грязным местом в туалете. Больше микробов может быть на дверных ручках, кранах, кнопках смыва и других поверхностях, к которым люди прикасаются руками.

Главная опасность обычно не в том, что человек сел на сиденье, а в том, что он потом трогает лицо, телефон, сумку или еду немытыми руками.

Есть и другая неприятная деталь. Когда человек “зависает” над унитазом, мышцы тазового дна напрягаются. Из-за этого мочевой пузырь может опорожняться не полностью. Кроме того, в такой позе выше риск разбрызгать содержимое вокруг.

То есть попытка выглядеть максимально осторожно иногда делает ситуацию только грязнее.

Эксперты советуют действовать проще: если сиденье выглядит сомнительно, его можно протереть салфеткой или застелить туалетной бумагой. Если у унитаза есть крышка, лучше закрыть её перед смывом, потому что при смыве в воздух могут подниматься мелкие капли из чаши.

После этого главное — хорошо вымыть руки с мылом. Именно руки, а не сиденье, чаще всего становятся настоящим транспортом для микробов.

Телефон в туалете тоже лучше не доставать. Он легко собирает бактерии, а потом спокойно едет с человеком в кармане, на стол, на кухню или к лицу.

Так что самый странный вывод звучит почти обидно: иногда безопаснее спокойно сесть, чем героически балансировать над унитазом. Главное — не забыть про руки.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

