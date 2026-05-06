Эксперт объяснил, почему не стоит “зависать” над сиденьем в общественном туалете

Многие в такой ситуации выбирают знакомую позу: не садиться, а зависнуть над сиденьем. Кажется, что так безопаснее и гигиеничнее. Но биолог предупреждает: это не самая удачная идея.

Дело в том, что само сиденье унитаза часто не является самым грязным местом в туалете. Больше микробов может быть на дверных ручках, кранах, кнопках смыва и других поверхностях, к которым люди прикасаются руками.

Главная опасность обычно не в том, что человек сел на сиденье, а в том, что он потом трогает лицо, телефон, сумку или еду немытыми руками.

Есть и другая неприятная деталь. Когда человек “зависает” над унитазом, мышцы тазового дна напрягаются. Из-за этого мочевой пузырь может опорожняться не полностью. Кроме того, в такой позе выше риск разбрызгать содержимое вокруг.

То есть попытка выглядеть максимально осторожно иногда делает ситуацию только грязнее.

Эксперты советуют действовать проще: если сиденье выглядит сомнительно, его можно протереть салфеткой или застелить туалетной бумагой. Если у унитаза есть крышка, лучше закрыть её перед смывом, потому что при смыве в воздух могут подниматься мелкие капли из чаши.

После этого главное — хорошо вымыть руки с мылом. Именно руки, а не сиденье, чаще всего становятся настоящим транспортом для микробов.

Телефон в туалете тоже лучше не доставать. Он легко собирает бактерии, а потом спокойно едет с человеком в кармане, на стол, на кухню или к лицу.

Так что самый странный вывод звучит почти обидно: иногда безопаснее спокойно сесть, чем героически балансировать над унитазом. Главное — не забыть про руки.