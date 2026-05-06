Не разобрались с февраля: подойти к Вечному огню 9 мая в парке Дубровина не выйдет

Мемориал советской армии с элементом "Вечный огонь" в парке Дубровина в Даугавпилсе - это место, куда традиционно 9 мая в связи с празднованием в России Дня победы возлагают цветы, а до полномасштабного вторжения России в Украину здесь проходили и более широкие мероприятия. Цветы обычно возлагают как к Вечному огню, так и к другим объектам мемориала.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая Госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ) и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления.

В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии, и такие действия допускаться не будут. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача - не допустить угрозы общественному порядку и любого прославления агрессии.

В Даугавпилсе, в окрестностях парка Дубровина, с 17:00 8 мая до 9:00 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что Госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке Дубровина в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка Дубровина Госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции.

Жителей, располагающих информацией о планируемых 9 мая провокациях - демонстративных или вызывающих действиях с целью раскола общества или распространения сообщений, отвечающих интересам России, - призывают передавать эту информацию СГБ. Свидетелей подобных действий 9 мая призывают информировать о них Госполицию.

В Даугавпилсском самоуправлении агентству ЛЕТА подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены.

Как сообщалось, 19 февраля во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

В полиции пояснили, что взрыв, вероятно, произошел в результате утечки газа.