Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Не разобрались с февраля: подойти к Вечному огню 9 мая в парке Дубровина не выйдет

Редакция PRESS 6 мая, 2026 18:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Мемориал советской армии с элементом "Вечный огонь" в парке Дубровина в Даугавпилсе - это место, куда традиционно 9 мая в связи с празднованием в России Дня победы возлагают цветы, а до полномасштабного вторжения России в Украину здесь проходили и более широкие мероприятия. Цветы обычно возлагают как к Вечному огню, так и к другим объектам мемориала.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая Госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ) и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления.

В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии, и такие действия допускаться не будут. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача - не допустить угрозы общественному порядку и любого прославления агрессии.

В Даугавпилсе, в окрестностях парка Дубровина, с 17:00 8 мая до 9:00 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что Госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке Дубровина в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка Дубровина Госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции.

Жителей, располагающих информацией о планируемых 9 мая провокациях - демонстративных или вызывающих действиях с целью раскола общества или распространения сообщений, отвечающих интересам России, - призывают передавать эту информацию СГБ. Свидетелей подобных действий 9 мая призывают информировать о них Госполицию.

В Даугавпилсском самоуправлении агентству ЛЕТА подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены.

Как сообщалось, 19 февраля во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

В полиции пояснили, что взрыв, вероятно, произошел в результате утечки газа.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать