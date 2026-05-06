ИИ нашёл больше 100 скрытых планет в старых архивах NASA — люди годами их просто не замечали

Учёные сообщили, что искусственный интеллект помог обнаружить более сотни возможных экзопланет в старых архивах NASA — хотя эти данные изучали ещё много лет назад.

Речь идёт о наблюдениях космического телескопа «Кеплер», который с 2009 года искал планеты за пределами Солнечной системы. За годы работы телескоп собрал гигантский массив информации о звёздах и слабых изменениях их яркости.

Именно по этим едва заметным “миганиям” астрономы обычно и понимают, что перед звездой проходит планета.

Проблема в том, что сигналов было слишком много. Часть из них оказалась шумом, часть — сомнительными кандидатами, а некоторые данные просто ушли в архивы как недостаточно убедительные.

Теперь исследователи решили снова пройтись по старым наблюдениям, но уже с помощью ИИ.

Алгоритм обучили распознавать паттерны, похожие на прохождение планет перед звёздами. И машина неожиданно начала находить то, что люди раньше пропускали.

В результате учёные получили более сотни новых кандидатов в экзопланеты. Некоторые из них находятся на огромном расстоянии от Земли и могут относиться к типам миров, которые раньше почти не удавалось замечать.

Особенно впечатляет другое: новые планеты не скрывались где-то в далёком неизведанном космосе. Они всё это время лежали в старых файлах NASA.

Фактически получилось почти детективное расследование: архивы десятилетней давности внезапно начали выдавать новые открытия просто потому, что на них посмотрел уже не человек, а обученная машина.

И теперь у астрономов появился довольно тревожный для человеческого самолюбия вопрос: сколько ещё открытий годами лежит в архивах — пока кто-то не догадается спросить об этом ИИ?





