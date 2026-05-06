ИИ нашёл больше 100 скрытых планет в старых архивах NASA — люди годами их просто не замечали

Редакция PRESS 6 мая, 2026 12:23

Наука 0 комментариев

Оказывается, космос умеет прятать планеты буквально у нас под носом.

Учёные сообщили, что искусственный интеллект помог обнаружить более сотни возможных экзопланет в старых архивах NASA — хотя эти данные изучали ещё много лет назад.

Речь идёт о наблюдениях космического телескопа «Кеплер», который с 2009 года искал планеты за пределами Солнечной системы. За годы работы телескоп собрал гигантский массив информации о звёздах и слабых изменениях их яркости.

Именно по этим едва заметным “миганиям” астрономы обычно и понимают, что перед звездой проходит планета.

Проблема в том, что сигналов было слишком много. Часть из них оказалась шумом, часть — сомнительными кандидатами, а некоторые данные просто ушли в архивы как недостаточно убедительные.

Теперь исследователи решили снова пройтись по старым наблюдениям, но уже с помощью ИИ.

Алгоритм обучили распознавать паттерны, похожие на прохождение планет перед звёздами. И машина неожиданно начала находить то, что люди раньше пропускали.

В результате учёные получили более сотни новых кандидатов в экзопланеты. Некоторые из них находятся на огромном расстоянии от Земли и могут относиться к типам миров, которые раньше почти не удавалось замечать.

Особенно впечатляет другое: новые планеты не скрывались где-то в далёком неизведанном космосе. Они всё это время лежали в старых файлах NASA.

Фактически получилось почти детективное расследование: архивы десятилетней давности внезапно начали выдавать новые открытия просто потому, что на них посмотрел уже не человек, а обученная машина.

И теперь у астрономов появился довольно тревожный для человеческого самолюбия вопрос: сколько ещё открытий годами лежит в архивах — пока кто-то не догадается спросить об этом ИИ?
 
 
 

Комментарии (0)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 23:10

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Важно 19:52

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Мир 19:18

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Важно 19:17

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Важно 17:02

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Важно 16:52

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Новости Латвии 16:33

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

