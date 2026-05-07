Категорический императив: Swedbank уточнил позицию по русскому языку

И получил следующий ответ:

«Данная норма Закона о кредитных учреждениях не является запретительной, а является императивной, что означает, что субъект права (кредитное учреждение), на которого она распространяется, обязан действовать в установленной ею форме. В данном случае норма предусматривает, что услуги должны предоставляться на латышском языке или, если кредитное учреждение способно это обеспечить, на одном из официальных языков государства-члена ЕС или государства-кандидата.

Swedbank, помимо латышского языка, полноценно способен обеспечить предоставление услуг только на одном из официальных языков государств-членов ЕС — и это английский язык.

Мы не видим возможности интерпретировать данную норму иначе. В то же время мы воздерживаемся от комментариев относительно выбора законодателя сформулировать закон именно таким образом, однако, если у вас всё ещё есть вопросы, приглашаем обращаться напрямую к законодателю.

Что касается руководящих принципов Ассоциации финансовой отрасли (FNA), то FNA издаёт их с целью формирования единой практики кредитных учреждений в Латвии, в том числе единого подхода к обслуживанию клиентов по определённым вопросам. Swedbank как член FNA полагается на компетенцию FNA и соблюдает изданные ею руководящие принципы», - отметили в банке.

Ранее клиентам разъясняли отказ от русского языка ссылкой на якобы прямой запрет. В новом ответе банк фактически признаёт, что речь идёт не о запрете, а об обязательном формате обслуживания, установленном законом.

Также в ответе упоминаются рекомендации Ассоциация финансовой отрасли, которые направлены на формирование единой практики обслуживания клиентов в банковском секторе. Банк заявил, что как член ассоциации соблюдает её руководящие принципы.