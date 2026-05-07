Категорический императив: Swedbank уточнил позицию по русскому языку

Редакция PRESS 7 мая, 2026 09:17

После того, как один из самых популярных банков в Латвии Swedbank разослал всем своим клиентам сообщения о том, что прекращает обслуживание на русском языке, и комментария омбудсмена, которая заявила, что норма, на которую ссылается банк, не интерпретируется как закрытый список языков, активист и блогер Дэги Караев потребовали у банка уточнить их позицию.

И получил следующий ответ:

«Данная норма Закона о кредитных учреждениях не является запретительной, а является императивной, что означает, что субъект права (кредитное учреждение), на которого она распространяется, обязан действовать в установленной ею форме. В данном случае норма предусматривает, что услуги должны предоставляться на латышском языке или, если кредитное учреждение способно это обеспечить, на одном из официальных языков государства-члена ЕС или государства-кандидата.

Swedbank, помимо латышского языка, полноценно способен обеспечить предоставление услуг только на одном из официальных языков государств-членов ЕС — и это английский язык.
Мы не видим возможности интерпретировать данную норму иначе. В то же время мы воздерживаемся от комментариев относительно выбора законодателя сформулировать закон именно таким образом, однако, если у вас всё ещё есть вопросы, приглашаем обращаться напрямую к законодателю.

Что касается руководящих принципов Ассоциации финансовой отрасли (FNA), то FNA издаёт их с целью формирования единой практики кредитных учреждений в Латвии, в том числе единого подхода к обслуживанию клиентов по определённым вопросам. Swedbank как член FNA полагается на компетенцию FNA и соблюдает изданные ею руководящие принципы», - отметили в банке.

Ранее клиентам разъясняли отказ от русского языка ссылкой на якобы прямой запрет. В новом ответе банк фактически признаёт, что речь идёт не о запрете, а об обязательном формате обслуживания, установленном законом.

Также в ответе упоминаются рекомендации Ассоциация финансовой отрасли, которые направлены на формирование единой практики обслуживания клиентов в банковском секторе. Банк заявил, что как член ассоциации соблюдает её руководящие принципы.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

