Трость против буллинга: в Сингапуре развернулась борьба против школьной травли

Речь идёт не о маленьких детях: новые правила касаются мальчиков примерно с девяти лет и старше. Наказание может составлять до трёх ударов тростью.

Власти подчёркивают, что это не должно стать первым способом реакции на буллинг. Трость называют последней мерой — для серьёзных случаев, когда другие дисциплинарные меры уже не работают.

Решение обсуждалось в парламенте после серии громких случаев школьной травли. В Сингапуре хотят, чтобы школы действовали по более единым правилам, а не решали подобные истории каждый раз по-своему.

Есть и важные ограничения. Такое наказание должно быть одобрено директором школы, а применять его могут только уполномоченные учителя. При этом школа должна учитывать возраст, зрелость ученика и тяжесть проступка.

Девочек тростью наказывать не будут. Для них предусмотрены другие меры — например, задержание после уроков, отстранение или снижение оценки за поведение.

Международные организации выступают против телесных наказаний детей и предупреждают, что такие методы могут вредить физическому и психологическому состоянию ребёнка.

Но Сингапур давно известен очень строгим подходом к дисциплине. В стране телесные наказания сохраняются не только в школах, но и в судебной системе — правда, там они применяются к мужчинам за определённые преступления.

Самая странная часть этой истории в том, что речь идёт не только о драках в коридоре. Под новые правила может попасть и кибербуллинг — травля через сообщения, соцсети и чаты.

Получается почти парадокс XXI века: оскорбление может начаться в телефоне, а закончиться наказанием из совсем другой эпохи.





