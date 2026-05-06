Трость против буллинга: в Сингапуре развернулась борьба против школьной травли

Редакция PRESS 6 мая, 2026 13:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Сингапуре школьная травля получила неожиданно жёсткий ответ. Теперь мальчиков, которые издеваются над другими учениками, в том числе в интернете, могут наказать ударами тростью.

Речь идёт не о маленьких детях: новые правила касаются мальчиков примерно с девяти лет и старше. Наказание может составлять до трёх ударов тростью.

Власти подчёркивают, что это не должно стать первым способом реакции на буллинг. Трость называют последней мерой — для серьёзных случаев, когда другие дисциплинарные меры уже не работают.

Решение обсуждалось в парламенте после серии громких случаев школьной травли. В Сингапуре хотят, чтобы школы действовали по более единым правилам, а не решали подобные истории каждый раз по-своему.

Есть и важные ограничения. Такое наказание должно быть одобрено директором школы, а применять его могут только уполномоченные учителя. При этом школа должна учитывать возраст, зрелость ученика и тяжесть проступка.

Девочек тростью наказывать не будут. Для них предусмотрены другие меры — например, задержание после уроков, отстранение или снижение оценки за поведение.

Международные организации выступают против телесных наказаний детей и предупреждают, что такие методы могут вредить физическому и психологическому состоянию ребёнка.

Но Сингапур давно известен очень строгим подходом к дисциплине. В стране телесные наказания сохраняются не только в школах, но и в судебной системе — правда, там они применяются к мужчинам за определённые преступления.

Самая странная часть этой истории в том, что речь идёт не только о драках в коридоре. Под новые правила может попасть и кибербуллинг — травля через сообщения, соцсети и чаты.

Получается почти парадокс XXI века: оскорбление может начаться в телефоне, а закончиться наказанием из совсем другой эпохи.
 
 
 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

