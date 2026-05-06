Утечка в психбольнице Ģintermuiža: в соцсети слили данные о пациенте

В больнице подтвердили, что знают о ситуации, и сейчас проверяют, мог ли источник утечки быть среди сотрудников. При этом не исключается, что информация могла попасть в сеть и из других источников.

Руководство учреждения подчёркивает, что разглашение медицинских данных наносит серьёзный вред пациентам и считается грубым нарушением. За подобные действия предусмотрено увольнение — такие случаи уже происходили ранее.

В больнице это рассматривается как сознательное причинение вреда не только пациенту, но и медицинскому учреждению.

Эксперты отмечают, что каждый подобный инцидент должен тщательно расследоваться, а при подозрении на утечку следует обращаться в полицию.