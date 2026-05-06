Учёные нашли неожиданный эффект клюквенного сока: он может усиливать действие антибиотиков

Редакция PRESS 6 мая, 2026 14:10

Клюквенный сок давно окружён почти народной славой: его пьют “для мочевого пузыря”, советуют при циститах и вспоминают всякий раз, когда речь заходит об инфекциях мочевыводящих путей.

Теперь у этой истории появился новый научный поворот.

Исследователи из Монреаля обнаружили, что клюквенный сок может усиливать действие некоторых антибиотиков против бактерий, вызывающих инфекции мочевыводящих путей.

В лаборатории учёные работали со штаммами кишечной палочки. Это одна из бактерий, которая часто связана с такими инфекциями. Часть штаммов была устойчивой к лекарствам, то есть обычное лечение против них работает хуже.

Когда бактерии подвергали воздействию клюквенного сока, они становились более уязвимыми для антибиотика фосфомицина.

Особенно интересно, что в 72% протестированных штаммов клюквенный сок не только усиливал действие антибиотика, но и подавлял появление мутаций, связанных с лекарственной устойчивостью.

Учёные предполагают, что один из компонентов клюквенного сока заставляет бактерии активнее поглощать сахар. Но вместе с этим бактерии, сами того не желая, начинают лучше впускать и антибиотик.

Звучит почти как ловушка: бактерия тянется за “едой”, а получает удар лекарством.

Но есть важная оговорка. Это пока лабораторное исследование. Оно не означает, что стакан клюквенного сока заменяет антибиотик или лечит инфекцию сам по себе.

Учёным ещё предстоит проверить, работает ли такой эффект у людей так же, как в лабораторной чашке.

Зато сама идея выглядит очень интригующе: привычный кислый напиток может оказаться не просто бабушкиным советом, а помощником в борьбе с бактериями, которые всё хуже реагируют на лекарства.
 



 

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

