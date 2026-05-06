Учёные нашли неожиданный эффект клюквенного сока: он может усиливать действие антибиотиков

Теперь у этой истории появился новый научный поворот.

Исследователи из Монреаля обнаружили, что клюквенный сок может усиливать действие некоторых антибиотиков против бактерий, вызывающих инфекции мочевыводящих путей.

В лаборатории учёные работали со штаммами кишечной палочки. Это одна из бактерий, которая часто связана с такими инфекциями. Часть штаммов была устойчивой к лекарствам, то есть обычное лечение против них работает хуже.

Когда бактерии подвергали воздействию клюквенного сока, они становились более уязвимыми для антибиотика фосфомицина.

Особенно интересно, что в 72% протестированных штаммов клюквенный сок не только усиливал действие антибиотика, но и подавлял появление мутаций, связанных с лекарственной устойчивостью.

Учёные предполагают, что один из компонентов клюквенного сока заставляет бактерии активнее поглощать сахар. Но вместе с этим бактерии, сами того не желая, начинают лучше впускать и антибиотик.

Звучит почти как ловушка: бактерия тянется за “едой”, а получает удар лекарством.

Но есть важная оговорка. Это пока лабораторное исследование. Оно не означает, что стакан клюквенного сока заменяет антибиотик или лечит инфекцию сам по себе.

Учёным ещё предстоит проверить, работает ли такой эффект у людей так же, как в лабораторной чашке.

Зато сама идея выглядит очень интригующе: привычный кислый напиток может оказаться не просто бабушкиным советом, а помощником в борьбе с бактериями, которые всё хуже реагируют на лекарства.













