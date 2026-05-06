«Все хотят бокал просекко за пятерочку… но невозможно!» Рестораторы оправдывают цены

Вице-президент Латвийского общества ресторанов, владелица ресторана "Meat Chef" Агнесе Фреймане в передаче "Spried ar Delfi" признала, что за последние шесть лет в ее ресторане цены на некоторые блюда даже удвоились. В свою очередь владелец ресторанной группы "36. līnija" и шеф-повар Лаурис Алексеев сравнил рост цен с увеличением государственного бюджета и сделал вывод: "Все хотят бокал просекко за пятерочку… но это невозможно!"

На вопрос, удается ли сейчас работать выше себестоимости или уже ниже нее, Фреймане ответила, что наценка оправдана всегда, поскольку необходимо покрывать аренду помещений, платить зарплаты сотрудникам и налоги, однако это становится все сложнее. Она считает, что сейчас в местной ресторанной отрасли часть предприятий является прибыльной, значительная часть успешно держится на плаву, но не готова развиваться, тогда как большая доля ресторанов борется за выживание - это подтверждают и многочисленные закрытые в этом году заведения.

Говоря о ценах в предприятиях общественного питания, Алексеев привел пример их роста: "У меня есть бизнес не только в Юрмале, но и в Риге. Мы оказываем услуги общественного питания в офисных зданиях. И если мы начинали с 16 евро за килограмм - продажной цены этих обедов - то сейчас это уже 19 евро за килограмм". Комментируя закрытие ресторанов и поддержку отрасли, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис отметил в передаче, что "игроки" в ресторанной сфере меняются чаще, чем в других отраслях.

Кроме того, хотя туристические показатели возвращаются на предшествовавший пандемии уровень, привычки людей изменились: государству следовало бы предпринять ряд мер, чтобы люди вернулись к живому общению и выходили из дома не только "на поесть", но и для социализации, а не просто нажимали пару кнопок в приложении, заказывая еду на дом или в офис. (Delfi.lv)