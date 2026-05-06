Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Все хотят бокал просекко за пятерочку… но невозможно!» Рестораторы оправдывают цены

© LETA 6 мая, 2026 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook

Ликвидация нескольких известных ресторанов в текущем году побуждает задуматься о том, насколько глубоки проблемы в ресторанной и сфере общественного питания. Представители отрасли указывают на ряд факторов, влияющих на ситуацию, в том числе на неизбежность дальнейшего роста цен в ресторанах.

Вице-президент Латвийского общества ресторанов, владелица ресторана "Meat Chef" Агнесе Фреймане в передаче "Spried ar Delfi" признала, что за последние шесть лет в ее ресторане цены на некоторые блюда даже удвоились. В свою очередь владелец ресторанной группы "36. līnija" и шеф-повар Лаурис Алексеев сравнил рост цен с увеличением государственного бюджета и сделал вывод: "Все хотят бокал просекко за пятерочку… но это невозможно!"

На вопрос, удается ли сейчас работать выше себестоимости или уже ниже нее, Фреймане ответила, что наценка оправдана всегда, поскольку необходимо покрывать аренду помещений, платить зарплаты сотрудникам и налоги, однако это становится все сложнее. Она считает, что сейчас в местной ресторанной отрасли часть предприятий является прибыльной, значительная часть успешно держится на плаву, но не готова развиваться, тогда как большая доля ресторанов борется за выживание - это подтверждают и многочисленные закрытые в этом году заведения.

Говоря о ценах в предприятиях общественного питания, Алексеев привел пример их роста: "У меня есть бизнес не только в Юрмале, но и в Риге. Мы оказываем услуги общественного питания в офисных зданиях. И если мы начинали с 16 евро за килограмм - продажной цены этих обедов - то сейчас это уже 19 евро за килограмм". Комментируя закрытие ресторанов и поддержку отрасли, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис отметил в передаче, что "игроки" в ресторанной сфере меняются чаще, чем в других отраслях.

Кроме того, хотя туристические показатели возвращаются на предшествовавший пандемии уровень, привычки людей изменились: государству следовало бы предпринять ряд мер, чтобы люди вернулись к живому общению и выходили из дома не только "на поесть", но и для социализации, а не просто нажимали пару кнопок в приложении, заказывая еду на дом или в офис. (Delfi.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать