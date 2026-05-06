Латвия ввезла томатов на 48 млн. евро — а что же местный производитель?

Крестьянское хозяйство из Цесиса "Kliģeni" начало сбор первого урожая томатов на прошлой неделе. Руководитель теплиц хозяйства Инесе Раубишко-Реке отметила, что издержки выросли: "Они однозначно увеличились. На посадочный материал, тепловую энергию. Зарплаты выросли, все дорожает. Конечно, и за конечный продукт приходится платить немного больше, чтобы мы могли выжить". Пока еще невозможно сказать, насколько подорожает продукция.

Производители отмечают, что более дешевый импорт влияет на рынок. "Мы стараемся каким-то образом приспособиться к рыночной ситуации в Латвии. Конечно, латвийская продукция будет дороже, чем томаты из теплых стран. Так было всегда и так будет. Было бы хорошо, если бы наши томаты больше поддерживали латвийские покупатели, но у человека в кошельке денег столько, сколько есть", - делится своими умозаключениями руководитель теплиц "Kliģeni". Она напоминает, что местное производство важно для экономики: "Это наша экономика: за каждым помидором стоит живой человек, который здесь живет, работает, здесь у него семья… Мы создаем рабочие места, платим налоги. Это и нагревает экономику. Если не будет производства, не будет ничего".

В прошлом году больше всего томатов было ввезено из Нидерландов - на сумму свыше 11 млн евро, из Литвы - на 9 млн, далее следуют Франция, Испания, Германия и Польша. Среди крупнейших импортеров также Турция, Бельгия и Италия. При этом выросла и общая стоимость экспорта в обе соседние страны. (Lsm.lv)