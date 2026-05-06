Латвия ввезла томатов на 48 млн. евро — а что же местный производитель?

6 мая, 2026

LETA

В прошлом году общая стоимость ввезенных в Латвию томатов достигла рекорда - более 48 млн евро. Местные производители отмечают, что импорт существенно влияет на рынок и цены. В этом году цены на томаты выросли, реагируя на увеличение затрат на ресурсы. Тем временем площади выращивания томатов в стране сократились.

Крестьянское хозяйство из Цесиса "Kliģeni" начало сбор первого урожая томатов на прошлой неделе. Руководитель теплиц хозяйства Инесе Раубишко-Реке отметила, что издержки выросли: "Они однозначно увеличились. На посадочный материал, тепловую энергию. Зарплаты выросли, все дорожает. Конечно, и за конечный продукт приходится платить немного больше, чтобы мы могли выжить". Пока еще невозможно сказать, насколько подорожает продукция.

Производители отмечают, что более дешевый импорт влияет на рынок. "Мы стараемся каким-то образом приспособиться к рыночной ситуации в Латвии. Конечно, латвийская продукция будет дороже, чем томаты из теплых стран. Так было всегда и так будет. Было бы хорошо, если бы наши томаты больше поддерживали латвийские покупатели, но у человека в кошельке денег столько, сколько есть", - делится своими умозаключениями руководитель теплиц "Kliģeni". Она напоминает, что местное производство важно для экономики: "Это наша экономика: за каждым помидором стоит живой человек, который здесь живет, работает, здесь у него семья… Мы создаем рабочие места, платим налоги. Это и нагревает экономику. Если не будет производства, не будет ничего".

В прошлом году больше всего томатов было ввезено из Нидерландов - на сумму свыше 11 млн евро, из Литвы - на 9 млн, далее следуют Франция, Испания, Германия и Польша. Среди крупнейших импортеров также Турция, Бельгия и Италия. При этом выросла и общая стоимость экспорта в обе соседние страны. (Lsm.lv)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

