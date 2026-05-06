В Сейме продолжается «языковая борьба»

Поправки к закону разработаны с учетом решения Конституционного суда (КС), которое требует пересмотреть обязанность общественного медиа создавать контент на языках нацменьшинств, однако, по мнению ЛАЖ, предложенное депутатами регулирование слишком глубоко вмешивается в редакционную независимость общественного медиа. Нормы, предусматривающие определение случаев и видов контента, которые общественное медиа может создавать на языках нацменьшинств, граничат с попыткой законодателя диктовать редакционные решения. СОЭСМИ также подчеркивает, что изменения регулирования не должны быть поспешными - они должны быть продуманными, чтобы избежать недоразумений и различных интерпретаций.

"С нами как с применяющими закон не велось обсуждение", - отметила председатель СОЭСМИ Санита Уплея-Егермане. Однако, учитывая, что Сейм уже проголосовал за обсуждение поправок, поданных депутатами "Объединенного списка", Национального объединения и "Нового Единства", 30 апреля СОЭСМИ направил свой проект поправок в ответственную комиссию. Ее руководитель Лейла Расима ("Прогрессивные") отметила, что уже получила первые сигналы от юристов о том, что разработанные депутатами поправки не следует продвигать дальше и что вариант СОЭСМИ сформулирован лучше.

Изначально в парламентской фракции "Прогрессивных" была договоренность поддержать поправки, представленные СОЭСМИ. Однако на заседании 30 апреля депутаты "Прогрессивных" проголосовали за поправки, продвигаемые тремя упомянутыми партиями. В свою очередь депутат Сейма от "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс, который был одним из инициаторов обращения в Конституционный суд, не согласен с тем, что поправки принимаются поспешно, так как они будут рассмотрены в обычном порядке в трех чтениях. Кроме того, следует учитывать, что весенняя сессия Сейма завершится в конце июня и до этого времени поправки должны быть приняты, чтобы не оставлять обсуждение этого вопроса 15-му Сейму. Руководитель ответственной комиссии Расима пока сомневается, что в срок полномочий нынешнего Сейма закон удастся привести в соответствие с выводами, изложенными в решении Конституционного суда. Суд установил срок до мая 2027 года. (Latvijas Avize)