В Сейме продолжается «языковая борьба»

Редакция PRESS 6 мая, 2026 13:10

Совет по общественным электронным средствам массовой информации (СОЭСМИ) и Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) упрекнули Сейм в поспешном продвижении поправок к закону об общественных электронных СМИ и их управлении. 30 апреля большинством голосов депутатов Сейма поправки были переданы на рассмотрение комиссии по правам человека и общественным делам, так как инициаторы закона придерживаются мнения, что этот вопрос не следует оставлять следующему Сейму.

Поправки к закону разработаны с учетом решения Конституционного суда (КС), которое требует пересмотреть обязанность общественного медиа создавать контент на языках нацменьшинств, однако, по мнению ЛАЖ, предложенное депутатами регулирование слишком глубоко вмешивается в редакционную независимость общественного медиа. Нормы, предусматривающие определение случаев и видов контента, которые общественное медиа может создавать на языках нацменьшинств, граничат с попыткой законодателя диктовать редакционные решения. СОЭСМИ также подчеркивает, что изменения регулирования не должны быть поспешными - они должны быть продуманными, чтобы избежать недоразумений и различных интерпретаций.

"С нами как с применяющими закон не велось обсуждение", - отметила председатель СОЭСМИ Санита Уплея-Егермане. Однако, учитывая, что Сейм уже проголосовал за обсуждение поправок, поданных депутатами "Объединенного списка", Национального объединения и "Нового Единства", 30 апреля СОЭСМИ направил свой проект поправок в ответственную комиссию. Ее руководитель Лейла Расима ("Прогрессивные") отметила, что уже получила первые сигналы от юристов о том, что разработанные депутатами поправки не следует продвигать дальше и что вариант СОЭСМИ сформулирован лучше.

Изначально в парламентской фракции "Прогрессивных" была договоренность поддержать поправки, представленные СОЭСМИ. Однако на заседании 30 апреля депутаты "Прогрессивных" проголосовали за поправки, продвигаемые тремя упомянутыми партиями. В свою очередь депутат Сейма от "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс, который был одним из инициаторов обращения в Конституционный суд, не согласен с тем, что поправки принимаются поспешно, так как они будут рассмотрены в обычном порядке в трех чтениях. Кроме того, следует учитывать, что весенняя сессия Сейма завершится в конце июня и до этого времени поправки должны быть приняты, чтобы не оставлять обсуждение этого вопроса 15-му Сейму. Руководитель ответственной комиссии Расима пока сомневается, что в срок полномочий нынешнего Сейма закон удастся привести в соответствие с выводами, изложенными в решении Конституционного суда. Суд установил срок до мая 2027 года. (Latvijas Avize)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

