Как сообщили в компании, новый тариф рассчитан на пассажиров, путешествующих только с личной вещью. В стоимость включён один предмет размером до 40 × 30 × 15 см. Такой формат подходит для коротких поездок, командировок и путешествий на выходные, где дополнительный багаж не требуется.

Билеты Economy MINI поступят в продажу с 6 мая и будут доступны только через собственные каналы авиакомпании — сайт, мобильное приложение и кол-центр.

Ручную кладь, зарегистрированный багаж или питание можно добавить за дополнительную плату. В компании отмечают, что таким образом тарифная политика приводится в соответствие с современными стандартами европейской авиации.

Коммерческий директор Томасс Рамдалс пояснил, что новый тариф расширяет возможности выбора и позволяет клиентам гибко формировать набор услуг под свои потребности.

При этом airBaltic продолжит предлагать и другие тарифы. Economy MINI станет шестым и самым низким по цене вариантом, расположившись ниже действующего тарифа Economy BASIC.

Отмечается, что схожие решения внедряют и другие авиаперевозчики — например, Lufthansa представила тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места также нужно платить отдельно.