Становится лоукостером? AirBaltic вводит тариф без багажа и удобств (2)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 07:51

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic объявила о запуске нового типа билетов — Economy MINI, который станет самым доступным тарифом в её предложении.

Как сообщили в компании, новый тариф рассчитан на пассажиров, путешествующих только с личной вещью. В стоимость включён один предмет размером до 40 × 30 × 15 см. Такой формат подходит для коротких поездок, командировок и путешествий на выходные, где дополнительный багаж не требуется.

Билеты Economy MINI поступят в продажу с 6 мая и будут доступны только через собственные каналы авиакомпании — сайт, мобильное приложение и кол-центр.

Ручную кладь, зарегистрированный багаж или питание можно добавить за дополнительную плату. В компании отмечают, что таким образом тарифная политика приводится в соответствие с современными стандартами европейской авиации.

Коммерческий директор Томасс Рамдалс пояснил, что новый тариф расширяет возможности выбора и позволяет клиентам гибко формировать набор услуг под свои потребности.

При этом airBaltic продолжит предлагать и другие тарифы. Economy MINI станет шестым и самым низким по цене вариантом, расположившись ниже действующего тарифа Economy BASIC.

Отмечается, что схожие решения внедряют и другие авиаперевозчики — например, Lufthansa представила тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места также нужно платить отдельно.

Комментарии (2)
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

