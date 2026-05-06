Стакис — проект Кремля? Неожиданные выводы от Pietiek.com

Редакция PRESS 6 мая, 2026 13:50

Портал pietiek.com опубликовал на своих страницах текст, подписанный авторством taisniba.com, в котором автор называет бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса (Прогрессивные) "псевдопатриотом" и намекает, что он якобы работает на Россию. Причем уже во втором поколении.

"Всё начинается с семьи. Несмотря на слезливые рассказы Стакиса о своём прадедушке, его мать и другие близкие родственники были настоящими красными коммунистами, которые безоговорочно демонстрировали лояльность оккупационному режиму Латвии. Яркими примерами служат мать Мартиньша — Дагния Стаке и дядя Петерис Янкавс. Янкавс в годы оккупации работал в Министерстве культуры — то есть со стороны оккупационной власти его считали особо лояльным и надёжным.

Янкавс, который когда-то учился искусству в Ленинграде, после восстановления независимости Латвии стал предпринимателем — основал издательство «Atēna». Он обманул полмира, довёл издательство до банкротства, но своих в беде не бросает. Янкавса сразу же устроили экспертом в Государственный фонд культурного капитала, где он вместе с другим «системным экспертом» Мартиньшем Капрансом решал, кому выделять деньги, а кому — нет. Вот такая, значит, система.

Профиль Дагнии Стаке и её влияние на жизнь Мартиньша заслуживают особого внимания. В советское время она не выделялась особыми умственными способностями — обычная учительница музыки, раболепно услужливая коммунистическому режиму. Таких вознаграждали. После восстановления независимости Латвии Стаке стала старостой волости Туме, а позже дослужилась до председателя Тукумского районного совета. Пришло время поднять сверхлояльную Д. Стаке на национальный уровень. Она вступила в «Saimnieks», основанный «бывшими» коммунистами. Во главе партии стояли З. Чеверс, А. Америкс, И. Крейтусе, А. Чепанис, Н. Гростиньш — более красную компанию, мягко говоря, трудно себе представить.

Не попав в Сейм, она перешла в другую партию, созданную старыми коммунистами — СЗК, и там дела пошли лучше. Хотя в Сейм её не избрали, как особо лояльного партии человека её поставили министром благосостояния. Несколько лет в составе разных правительств она проработала на посту министра благосостояния. Ничего толком не сделала, зато умела правильно организовывать закупки. При ней сгорел Регю пансионат , и из-за халатности сотрудников погибло 26 человек. Стаке отказалась брать на себя политическую ответственность. Позже Государственный контроль выявил нарушения в закупках, и Стаке пришлось уйти в отставку.

Старые коммунисты своих в беде не бросают. После отставки Стаке устроили на должности министра по делам самоуправлений, а также парламентского секретаря Министерства здравоохранения. Затем она спокойно вышла на пенсию, а эстафету принял сын Д. Стаке, которого постепенно продвигали в политику. Сначала M. Стакиса проверяли в различных бизнесах, контролируемых олигархами, где он проявил себя как надёжный исполнитель, а потом ввели в политику.

Стакис состоял в созданном российской Службой внешней разведки Российской Федерации движении «Par!», где целенаправленно выстраивалась его политическая карьера. Он вступил в Земессардзе, вёл на ТВ «духовную» передачу и получил маленький бизнес, которым можно было управлять и который было трудно испортить. Образ для народа был готов.

Когда проект «Согласия» начал разваливаться, на базе Латвийской социал-демократической рабочей партии создали новый кремлёвский проект. Его назвали — «Прогрессивные». Из всех кремлёвских «либерально-прогрессивных» проектов в Латвии именно этой партии удалось добиться наибольших успехов, и именно в неё направили Стакиса. Вместе с другим ставленником олигарха (Шкеле) Симановичем Стакис оперативно руководит «Прогрессивными». На партию возлагают большие надежды как местные олигархи, так и Кремль. Надо сказать, что пока они не разочаровывают, потому что деятельность в сферах обороны, транспорта и культуры настолько очевидно работает в интересах России, что даже Шлесерс не выдал бы такой перформанс.

Вот так выглядит классическая карьера латвийского политика. Он уже во втором поколении работает на благо России. Ничто не возникает на пустом месте — таких Стакисов выращивают здесь же, на месте, потому что старые коммунисты передают эстафету следующим поколениям. Латвийскому обществу предстоит решить — смириться или бороться?", - рассуждает Taisniba.com.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

