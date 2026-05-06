ЕС: Участие России в Венецианской биеннале нарушает санкции

В письме подчеркивается, что, поскольку российский павильон биеннале принадлежит правительству Путина, его финансирование равнозначно косвенному оказанию экономической поддержки Кремлю, что запрещено санкционным законодательством. Руководству биеннале на ответ отведен срок в 30 дней.

Претензии к руководству биеннале

В письме агентства Еврокомиссии по вопросам культуры организаторам биеннале, в частности, говорится: "Не соблюдая санкции ЕС, биеннале поставила под сомнение свое обязательство обеспечивать соблюдение ценностей ЕС. Культурные мероприятия, финансируемые на деньги европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, многообразию и свободе слова - ценностям, которые в сегодняшней России не соблюдаются".

В отдельном послании правительству Италии указывается, что "любые расходы, которые Россия несет для участия российской делегации художников на биеннале, идут на пользу биеннале и, по всей видимости, может быть квалифицировано как косвенное оказание экономической поддержки".

В марте Еврокомиссия уже пригрозила прекратить выплату этой выставке трехлетнего гранта в размере 2 млн евро, "решительно осудив" решение, "несовместимое с коллективным ответом ЕС на жестокую агрессию России".

Скандал внутри Италии

Решение президента биеннале Пьетранджело Буттафуоко допустить Россию к участию - впервые с момента вторжения в Украину в 2022 году - поставило правительство Мелони в неловкое положение. Сама премьер заявила журналистам на прошлой неделе, что не согласна с этим решением, но отметила, что биеннале является автономной структурой. "Я бы не приняла такого решения на его месте", - сказала она.

Буттафуоко, назначенный правоцентристской коалицией Мелони в 2024 году, отверг давление как со стороны Брюсселя, так и со стороны министра культуры Италии Алессандро Джули, сославшись на приверженность свободе слова. Биеннале в своем заявлении 5 марта настаивает, что "проверила и соблюла все национальные и международные нормы".

Кто стоит за российским павильоном

Российский павильон на биеннале управляется компанией Smart Art, основанной Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой. Карнеева - дочь отставного генерала и заместителя директора государственного оборонного конгломерата "Ростех". Винокурова - дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В попытке смягчить недовольство ЕС организаторы решили открыть российский павильон лишь для приглашенных гостей - критиков и избранных посетителей - в рамках предварительных показов и вернисажа, который продлится до пятницы. С 9 мая, когда биеннале откроется для широкой публики, павильон будет закрыт.

Киев заявил, что престижный форум "не должен становиться площадкой для обеления военных преступлений, которые Россия ежедневно совершает против украинского народа и нашего культурного наследия". В 2022 году российский павильон был закрыт - художники, выбранные, чтобы представлять страну, отказались открывать выставку в знак протеста против войны.