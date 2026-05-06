«Вы нам ничего не должны»… А потом — требование оплатить налоговый долг (1)

«Представьте себе следующую ситуацию: вы уже много лет живете и работаете за границей, и сама Служба госдоходов (СГД) официально подтвердила вам в письменной форме, что латвийская налоговая система больше не имеет к вам никакого отношения, поскольку вы признаны нерезидентом в налоговой сфере. Кажется, что теперь вы можете спать спокойно, не так ли? – Pietiek публикует историю, рассказанную адвокатским бюро Лауриса Клагишса.  

Однако внезапно, как гром среди ясного неба, в ваш почтовый ящик попадает решение СГД о взыскании просроченной налоговой задолженности. Учреждение требует уплатить значительную сумму, и угроза взыскания вполне реальна.

Как это вообще возможно? В этом недавнем деле нашего бюро выяснилось, что во внутренних системах СГД бывают огромные, непостижимые противоречия. Пока в одном ящике ведомства хранится выпущенное им же решение о статусе нерезидента, другой отдел полностью игнорирует этот факт. Вместо того чтобы проверить свои данные, ведомство «запуталось» в своих реестрах и решило автоматически рассчитать налог, основываясь на технических уведомлениях третьих лиц (в данном случае — коммерческой банковской) технических уведомлениях о давних, уже законно списанных за рубежом долгах.

Налоговая служба даже не попыталась объективно расследовать ситуацию и проигнорировала собственные ранее выданные административные акты, выбрав для чиновника самый простой путь – начислить долг и запустить механизм принудительного взыскания.

Обычному человеку бороться с этой бюрократической машиной и доказать очевидное чрезвычайно трудно. Клиент оказался в ситуации, когда СГД заставляла выяснять отношения с банками, хотя действия самой службы были явно противозаконными и основанными на ее внутренней некомпетентности».

Вывод печальный: «Если вы получили необоснованное решение СГД, не полагайтесь на то, что «система сама все уладит».

 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

