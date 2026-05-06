Бешеный бобёр набросился на ребёнка — рыбалка закончилась в больнице

Восьмилетний мальчик ловил рыбу у берега озера Лейк-Генри в парке Континентал-Солджерс-Парк в городе Мауа, когда из воды внезапно вышел бобр и бросился прямо на него.

Ребёнок попытался убежать, но споткнулся. Животное укусило его за верхнюю часть бедра и продолжило нападение.

Остановить бобра удалось только после того, как знакомый семьи вмешался и начал отгонять животное ударами. Мальчика доставили в больницу Гуд-Самаритан в Сафферне, штат Нью-Йорк.

Позже выяснилось, что бобр мог контактировать и с другими людьми в парке. Сотрудники службы контроля животных поймали животное и отправили его на проверку.

Результат оказался тревожным: тест на бешенство был положительным.

Власти Мауа предупредили всех, кто мог контактировать с этим бобром, обратиться в местный департамент здравоохранения и пройти медицинскую оценку.

Бобры считаются обычными обитателями Нью-Джерси. Обычно они не гоняются за детьми по берегу озера. Именно поэтому эта история и выглядит особенно странно: животное, которое многие привыкли считать почти мультяшным символом трудолюбия, внезапно стало причиной настоящей паники в парке.