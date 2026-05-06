Domestos дорожает из-за Трама

Международная компания Unilever, выпускающая товары под брендами Dove, Axe, Rexona, Domestos и Cif, объявила о постепенном повышении цен. Об этом сообщает Reuters.

Производитель планирует увеличить стоимость своей продукции на 2-3%. Причина - рост расходов на сырьё, логистику и производственные процессы из-за конфликта между США и Ираном.

Unilever оценивает общую инфляцию расходов в 2026 году в 750-900 млн евро. Это резко выше первоначальных прогнозов, где дополнительные расходы ожидались на уровне 350-500 млн евро.

Компания указывает, что главным ударом стали перебои в логистике и рост производственных затрат на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Помимо средств личной гигиены и бытовой химии, Unilever производит продукты питания. Среди них мороженое Carte D'Or, Cornetto и Ekzo, чай Lipton, супы и приправы Knorr.

По данным Reuters, с начала военного конфликта на Ближнем Востоке более 36 крупных компаний уже предупредили о росте цен. Среди них Nestlé и Procter & Gamble.

Ранее о повышении цен на 20-30% сообщил производитель Durex, One и Carex. Причинами также назывались логистические трудности и рост расходов, связанных с закрытием Ормузского пролива.

Эксперты предупреждают, что дальнейшая нестабильность в регионе может привести к новому росту цен на широкий круг повседневных товаров.