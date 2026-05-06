Слишком «умные» счётчики воды. Они грозят зависимостью от поставщика

Совет по конкуренции видит риски в закупках счётчиков воды с удалённым снятием показаний. Отдельные технологические решения могут создать зависимость от одного поставщика, ограничить конкуренцию и снизить возможности контролировать расходы в будущем. Об этом агентству LETA сообщили в Совете по конкуренции.

Ведомство оценило публичные закупки предприятий водоснабжения по счётчикам воды с системой удалённого снятия показаний, а также мнения поставщиков, которые по итогам таких закупок уже заключили договоры. Совет по конкуренции пришёл к выводу: заказчикам нужно заранее учитывать долгосрочные обязательства и риски.

Главная проблема - технологическая привязка. Если предприятие водоснабжения или управляющий домом покупает счётчик воды с удалённым снятием показаний и встроенной SIM-картой конкретного оператора, возможность сменить поставщика услуги становится ограниченной.

Совет по конкуренции также установил, что в таких закупках нередко появляется обязательное требование к источнику питания счётчика. По условиям закупок он должен обеспечивать не менее 12 лет непрерывной работы в соответствии со сроком, указанным производителем. Это означает длительное использование оборудования и усиливает долгосрочные риски.

Отдельный риск - цена после окончания договора. Если договор на услугу заключается, например, на четыре года, а оборудование используется значительно дольше, механизм дальнейшего определения цены должен быть прописан уже в первоначальном договоре. Иначе получатель услуги может полностью зависеть от цены, которую установит конкретный поставщик.

Совет по конкуренции призывает организаторов закупок при подготовке документации тщательно оценивать технологические решения и срок обязательств. Особое внимание нужно уделять тому, можно ли сохранить конкуренцию после окончания срока договора.