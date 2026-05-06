За расстрел трёх собак под Бауской ответят четверо

По делу обвиняются четыре человека: бывший начальник муниципальной полиции Бауского края, двое сотрудников муниципальной полиции и охотник. Бывшему начальнику полиции вменяют умышленные действия чиновника, которые, по версии прокуратуры, явно вышли за пределы его прав и полномочий и причинили существенный вред.

Сотрудников муниципальной полиции обвиняют в неисполнении обязанностей чиновника. Следствие считает, что они по небрежности не сделали того, что должны были сделать по закону и служебному заданию. Охотнику предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, из-за которого собаки погибли.

Инцидент произошёл 10 октября 2025 года. После сообщения о том, что на один из участков в Брунавской волости Бауского края забрели агрессивные безнадзорные собаки, туда прибыли двое сотрудников муниципальной полиции Бауского края. На месте они обнаружили трёх собак и передали дежурной Оперативного центра управления свою субъективную оценку их агрессивности и опасности.

По данным прокуратуры, тогдашний начальник муниципальной полиции Бауского края получил информацию, что на участке находятся две агрессивные безнадзорные собаки. Сам он на место не выехал и лично не проверил, соответствует ли сообщение реальной ситуации. Несмотря на это, он решил вызвать охотника и поручить ему убить животных.

Сначала руководитель охотничьего коллектива отказался, но после повторного требования начальника муниципальной полиции разместил в группе охотников в WhatsApp просьбу откликнуться тому, кто может приехать на участок и по заданию полиции убить собак.

На призыв откликнулся охотник. Днём 10 октября он приехал на место и, как считает прокуратура, без законного основания убил трёх собак, принадлежавших Модрису Коновалову. При этом угрозы жизни или здоровью людей, по версии обвинения, в тот момент не было.

Муниципальные полицейские, находившиеся на месте, понимали, что охотник приехал именно для убийства собак. Они также видели, что животные в тот момент не нападали на людей и не угрожали имуществу. Тем не менее они не вмешались и не дождались сотрудников службы по отлову безнадзорных животных, которые должны были поймать собак, идентифицировать их и при необходимости доставить в приют.

Ранее сообщалось, что начальника муниципальной полиции Бауского края Эгилса Гайлиса сначала отстранили от должности на время служебной проверки. Позже, с учётом промежуточного отчёта, его уволили. Ещё двум сотрудникам муниципальной полиции Бауского края назначили дисциплинарные взыскания.