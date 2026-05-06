За расстрел трёх собак под Бауской ответят четверо

Редакция PRESS 6 мая, 2026 12:48

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело о расстреле трёх собак в Брунавской волости Бауского края. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

По делу обвиняются четыре человека: бывший начальник муниципальной полиции Бауского края, двое сотрудников муниципальной полиции и охотник. Бывшему начальнику полиции вменяют умышленные действия чиновника, которые, по версии прокуратуры, явно вышли за пределы его прав и полномочий и причинили существенный вред.

Сотрудников муниципальной полиции обвиняют в неисполнении обязанностей чиновника. Следствие считает, что они по небрежности не сделали того, что должны были сделать по закону и служебному заданию. Охотнику предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, из-за которого собаки погибли.

Инцидент произошёл 10 октября 2025 года. После сообщения о том, что на один из участков в Брунавской волости Бауского края забрели агрессивные безнадзорные собаки, туда прибыли двое сотрудников муниципальной полиции Бауского края. На месте они обнаружили трёх собак и передали дежурной Оперативного центра управления свою субъективную оценку их агрессивности и опасности.

По данным прокуратуры, тогдашний начальник муниципальной полиции Бауского края получил информацию, что на участке находятся две агрессивные безнадзорные собаки. Сам он на место не выехал и лично не проверил, соответствует ли сообщение реальной ситуации. Несмотря на это, он решил вызвать охотника и поручить ему убить животных.

Сначала руководитель охотничьего коллектива отказался, но после повторного требования начальника муниципальной полиции разместил в группе охотников в WhatsApp просьбу откликнуться тому, кто может приехать на участок и по заданию полиции убить собак.

На призыв откликнулся охотник. Днём 10 октября он приехал на место и, как считает прокуратура, без законного основания убил трёх собак, принадлежавших Модрису Коновалову. При этом угрозы жизни или здоровью людей, по версии обвинения, в тот момент не было.

Муниципальные полицейские, находившиеся на месте, понимали, что охотник приехал именно для убийства собак. Они также видели, что животные в тот момент не нападали на людей и не угрожали имуществу. Тем не менее они не вмешались и не дождались сотрудников службы по отлову безнадзорных животных, которые должны были поймать собак, идентифицировать их и при необходимости доставить в приют.

Ранее сообщалось, что начальника муниципальной полиции Бауского края Эгилса Гайлиса сначала отстранили от должности на время служебной проверки. Позже, с учётом промежуточного отчёта, его уволили. Ещё двум сотрудникам муниципальной полиции Бауского края назначили дисциплинарные взыскания.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

