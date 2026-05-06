Российский хакер атаковал критическую инфраструктуру Латвии — его судят в США

Редакция PRESS 6 мая, 2026 16:15

ЧП и криминал

Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство "Bloomberg" со ссылкой на материалы дела.

Обвинения участнику хакерской группировки "Сектор 16" Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния.

По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получить доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции и Латвии. Целями в основном были страны, считавшиеся "врагами российского правительства", сообщает "Медуза".

По сообщению агентства "Bloomberg", Ревенский признал себя виновным и заключил сделку со следствием.

Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан во время поездки в Доминиканскую Республику. Оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу.

В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным "Bloomberg", по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы.

Министерство юстиции США ранее объявило вознаграждение в полмиллиона долларов за информацию, которая могла бы помочь задержать участников хакерской группировки. Правоохранительные органы США характеризуют "Сектор 16" как любительскую группировку, использующую "примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления".

В материалах дела упоминаются как минимум три атаки на промышленную инфраструктуру, в которых участвовал Ревенский. В январе 2025 года хакеры взломали объект нефтяной промышленности в Техасе и получили доступ к системе SCADA, которая контролировала нефтяные насосы и резервуары для хранения. В том же году группировка взломала нефтегазовый объект в Северной Дакоте, а затем разработала план по продаже доступа к нему российскому правительству. Были также взломаны объекты в Нью-Йорке и Пенсильвании, но неизвестно, были ли это нефтеперерабатывающие заводы или какие-то другие объекты.

В материалах дела также описаны планируемые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

