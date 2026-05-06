Российский хакер атаковал критическую инфраструктуру Латвии — его судят в США

Обвинения участнику хакерской группировки "Сектор 16" Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния.

По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получить доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции и Латвии. Целями в основном были страны, считавшиеся "врагами российского правительства", сообщает "Медуза".

По сообщению агентства "Bloomberg", Ревенский признал себя виновным и заключил сделку со следствием.

Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан во время поездки в Доминиканскую Республику. Оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу.

В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным "Bloomberg", по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы.

Министерство юстиции США ранее объявило вознаграждение в полмиллиона долларов за информацию, которая могла бы помочь задержать участников хакерской группировки. Правоохранительные органы США характеризуют "Сектор 16" как любительскую группировку, использующую "примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления".

В материалах дела упоминаются как минимум три атаки на промышленную инфраструктуру, в которых участвовал Ревенский. В январе 2025 года хакеры взломали объект нефтяной промышленности в Техасе и получили доступ к системе SCADA, которая контролировала нефтяные насосы и резервуары для хранения. В том же году группировка взломала нефтегазовый объект в Северной Дакоте, а затем разработала план по продаже доступа к нему российскому правительству. Были также взломаны объекты в Нью-Йорке и Пенсильвании, но неизвестно, были ли это нефтеперерабатывающие заводы или какие-то другие объекты.

В материалах дела также описаны планируемые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.