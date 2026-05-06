К осени возможен рост цен на продукты питания: прогноз экономиста

Редакция PRESS 6 мая, 2026 14:46

Роста цен на продукты питания в Латвии можно ожидать осенью, заявил в среду на мероприятии розничной компании "Rimi Latvia" о привычках покупателей главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис.

Он напомнил, что в первые два месяца года уровень инфляции в Латвии снижался, но с началом конфликта в Иране и ростом цен на энергоресурсы в марте и апреле ее темпы вновь увеличились.

Пургайлис отметил, что цены на продукты питания вырастут с задержкой. Введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для ряда основных продуктов питания с 1 июля этого года было политическим решением, однако оно облегчит бремя расходов для потребителей.

Председатель правления "Rimi Latvia" Валдис Турлайс указал, что в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке жители Латвии благодаря предстоящему снижению ставки НДС на ряд продуктов питания ощутят рост инфляции в меньшей степени.

Турлайс подтвердил, что 1 июля цены на продукты в магазинах "Rimi" снизятся, как это предусмотрено законом, а возможный рост цен на продукты питания во второй половине года будет в основном зависеть от цен поставщиков.

Комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на розничную торговлю продуктами питания, руководитель "Rimi" отметил, что в настоящее время отрасль не ощущает большого влияния, однако настроения покупателей стали более осторожными.

Как сообщалось, потребительские цены в Латвии в марте этого года по сравнению с февралем выросли на 1,9%, а годовая инфляция составила 3,4%, в то время как месяцем ранее - 2,3%.

С 1 июля этого года для части основных продуктов питания, в том числе муки, молока, продуктов из мяса птицы и свежих яиц, вводится пониженная ставка НДС в размере 12%, чтобы уменьшить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние населения.

Оборот "Rimi Latvia" в прошлом году составил 1,204 млрд евро, что на 7% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 4,9% - до 39,993 млн евро. Предприятие зарегистрировано в январе 1992 года, и его основной капитал составляет 5 млн евро. Опосредованным владельцем "Rimi Latvia" является датская "Salling Group".

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

