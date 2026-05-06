К осени возможен рост цен на продукты питания: прогноз экономиста

Он напомнил, что в первые два месяца года уровень инфляции в Латвии снижался, но с началом конфликта в Иране и ростом цен на энергоресурсы в марте и апреле ее темпы вновь увеличились.

Пургайлис отметил, что цены на продукты питания вырастут с задержкой. Введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для ряда основных продуктов питания с 1 июля этого года было политическим решением, однако оно облегчит бремя расходов для потребителей.

Председатель правления "Rimi Latvia" Валдис Турлайс указал, что в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке жители Латвии благодаря предстоящему снижению ставки НДС на ряд продуктов питания ощутят рост инфляции в меньшей степени.

Турлайс подтвердил, что 1 июля цены на продукты в магазинах "Rimi" снизятся, как это предусмотрено законом, а возможный рост цен на продукты питания во второй половине года будет в основном зависеть от цен поставщиков.

Комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на розничную торговлю продуктами питания, руководитель "Rimi" отметил, что в настоящее время отрасль не ощущает большого влияния, однако настроения покупателей стали более осторожными.

Как сообщалось, потребительские цены в Латвии в марте этого года по сравнению с февралем выросли на 1,9%, а годовая инфляция составила 3,4%, в то время как месяцем ранее - 2,3%.

С 1 июля этого года для части основных продуктов питания, в том числе муки, молока, продуктов из мяса птицы и свежих яиц, вводится пониженная ставка НДС в размере 12%, чтобы уменьшить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние населения.

Оборот "Rimi Latvia" в прошлом году составил 1,204 млрд евро, что на 7% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 4,9% - до 39,993 млн евро. Предприятие зарегистрировано в январе 1992 года, и его основной капитал составляет 5 млн евро. Опосредованным владельцем "Rimi Latvia" является датская "Salling Group".