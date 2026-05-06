Берлин вновь ввел запрет на советскую символику 8 и 9 мая

Редакция PRESS 6 мая, 2026 14:59

Полиция Берлина в среду, 6 мая, опубликовала административное постановление от 22 апреля, ограничивающее свободу собраний и доступ к общественным пространствам в районе трех советских воинских мемориалов с 8 мая в 6.00 до 9 мая в 22.00.

В зонах ограничений - в районах Трептов-Кёпеник, Митте и Панков - запрещены военная форма и знаки различия, демонстрация букв Z и V, георгиевские ленты, флаги и предметы с российской символикой, флаги СССР, Беларуси, Чеченской Республики и портреты их руководителей, а также изображения " Украины без учета оккупированных территорий".

Под запрет также подпадают российские военные и маршевые песни - в том числе все варианты "Священной войны" - и любые действия, прославляющие войну России против Украины.

На кого распространяется запрет

Запрет распространяется на всех присутствующих в зонах ограничений - вне зависимости от того, являются ли они участниками демонстраций или нет. Исключение составляют дипломатические делегации и иные лица, пользующиеся привилегиями.

Ветераны Второй мировой войны освобождены от запрета на ношение военной формы, знаков различия и георгиевских лент. Флаги и ленты также разрешены в составе венков и цветочных корзин, возлагаемых к мемориалам.

 Почему введены ограничения

По мнению полиции, символика, прежде считавшаяся безобидной - георгиевские ленты, военная форма, советские флаги, - в контексте продолжающейся войны приобрела принципиально иное значение. Власти указывают: российская пропаганда напрямую связывает нынешнюю войну с победой над нацизмом во Второй мировой войне, что делает невозможным разграничение исторического поминовения и поддержки агрессии.

Символ "Z", появившийся на российской военной технике в начале вторжения, расценивается как одобрение войны и может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. Особую обеспокоенность, отмечается в постановлении, вызывают проживающие в Берлине украинские беженцы, для которых демонстрация подобной символики носит ярко выраженный запугивающий характер.

Аналогичные меры в Берлине вводились ежегодно с 2022 года. В 2023 году у мемориала в Трептов-парке было изъято 170 предметов - фрагменты формы, куртки, георгиевские ленты, - несколько человек были задержаны. В 2023 и 2024 годах фиксировались многочисленные случаи нарушения запретов - ношение георгиевских лент и демонстрация российских флагов. 9 мая 2023 года пьяных участников с обеих сторон удалось разнять лишь благодаря оперативному вмешательству полиции.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

