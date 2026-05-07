По вкусу и виду как натуральная: что нам продают под видом икры?

Официальная информация

Согласно данным, опубликованным на сайте PVD, при лабораторной проверке образцов имитированной красной и черной икры российского производства, отобранных на внешней границе Европейского союза, были обнаружены запрещенные в ЕС пищевые добавки E321, E110 и E124.

Речь идет о продукции «Имитированная красная икра Zdorovye из морских водорослей со вкусом лососевой икры» и «Имитированная черная икра Zdorovye из морских водорослей со вкусом осетровой икры».

Распространитель продукции в Латвии незамедлительно начал изъятие товара из продажи.

Согласно протоколу, о случившемся были уведомлены санитарные службы стран ЕС через Систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).

Что же такого опасного обнаружили инспекторы PVD?

Пищевая добавка Е321 (бутилгидрокситолуол, BHT) — это синтетический антиоксидант, потенциальный вред которого связывают с риском повышения уровня холестерина, аллергическими реакциями и эндокринными нарушениями. В высоких дозах может вызывать гиперактивность у детей и проблемы с ЖКТ. Хотя он используется как аналог витамина Е, но не обладает его биологической пользой.

Пищевая добавка Е110 («желтый солнечный закат») — синтетический краситель, который может вызывать аллергические реакции, гиперактивность у детей и расстройства пищеварения. Несмотря на то что он разрешен во многих странах при соблюдении норм (допустимая суточная доза — 2,5 мг на 1 кг массы тела), его влияние на здоровье вызывает дискуссии.

Е124 (понсо 4R) — это синтетический краситель, потенциально опасный для здоровья. Он способен провоцировать аллергию, проблемы с дыханием, особенно у астматиков и людей с непереносимостью аспирина, а также другие нежелательные реакции. В некоторых странах (например, в США и ЕС) он запрещен из-за подозрений в канцерогенности, а детям рекомендуется ограничить его потребление, так как он может провоцировать гиперактивность.

Таким образом, речь идет не о запрете самого продукта, а о нарушении состава — использовании добавок, не разрешенных в ЕС.

Способы производства

Современные технологии позволяют создавать продукты, которые внешне и по вкусу трудно отличить от натуральных. Для многих жителей Латвии это становится особенно актуально, ведь настоящая икра им уже не по карману.

Судите сами: в интернет-магазине одной из крупнейших латвийских торговых сетей искусственная красная икра в стеклянной баночке емкостью 90 граммов стоит 1,19 евро, тогда как натуральная в жестяной банке — примерно 12,99 за 140 г.

С черной икрой разница еще более впечатляющая: имитация — те же 1,19 евро за 90 граммов, а натуральная осетровая икра стоит в среднем 100-150 евро за 100 граммов, при этом премиальные виды, например белужья, могут достигать нескольких сотен евро за 100 граммов.

Прежде чем разбираться в пользе и потенциальном вреде имитированной икры, стоит понять, из чего ее производят. Имитированная икра — это искусственный аналог, который может производиться разными способами: текстурированием, гранулированием или капсулированием.

Текстурированная (белковая) икра изготавливается на основе яичного белка. Белковая икра была пилотной технологией и начальным этапом в развитии технологических решений по имитации икры. Сегодня такой вид икры уже почти не производят, ведь технологии пищевой промышленности постоянно развиваются и совершенствуются.

Гранулированную икру производят на основе гелеобразователей животного (желатин) или растительного (агар-агар) происхождения. Особенностью этой икры является монолитная текстура в виде геля по всему объему икринки. То есть при разжевывании гранулированной икры вы будете ощущать ее как желейные шарики.

Капсулированная икра — это новейшая технология производства имитированной икры. Ее делают из раствора на основе альгината натрия (экстракта морских водорослей) и рыбного бульона. Чтобы вкус напоминал натуральный продукт, раствор готовят на рыбном бульоне. Далее его капают в хлорид кальция, в результате чего образуются шарики с плотной оболочкой и жидким содержимым внутри. Такая структура максимально имитирует натуральную икру по вкусу и внешнему виду.

Употреблять с осторожностью

В любом случае такой же пользой и питательностью для организма, как настоящая икра, имитированная похвастаться не может. Однако это доступная альтернатива, которую можно использовать, скажем, для украшения блюд, праздничных закусок и салатов. Имитированная икра хорошо сочетается с творожным сыром, яйцами и морепродуктами, но совершенно не годится для горячих блюд.

Врачи отмечают: назвать такую икру полезной сложно, но и вредной — тоже. Она лишена многих микро- и макроэлементов, которые есть в морепродуктах, однако может включать морские водоросли, богатые йодом и бромом, а также небольшой процент гуаровой камеди и витамины А и D.

Качественная капсулированная икра содержит Омега-3 жирные кислоты и витамины. В целом при умеренном употреблении вреда организму она не наносит, а иногда может положительно влиять на работу кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Как выбирать?

Во-первых, добавлять имитированную икру в рацион стоит умеренно. Главное правило при выборе продукта — внимательно изучать состав. Качественная имитированная икра обычно содержит альгинат натрия (морские водоросли), рыбный бульон и рыбий жир. Именно эти компоненты обеспечивают соответствующий вкус и частичную пищевую ценность.

Стоит избегать продуктов, где основой является желатин или большое количество искусственных красителей и усилителей вкуса. Лучше выбирать икру в стеклянной или жестяной таре — как правило, там продается пастеризованный продукт с минимальным количеством консервантов. Также важно обращать внимание на содержание соли и наличие усилителей вкуса (глутамат натрия, инозат, гуанилат и др.).

Именно из-за использования запрещенных на территории Евросоюза добавок и была изъята из продажи продукция марки Zdorovye.

Имитированная икра — это доступный заменитель дорогого деликатеса. Она не обладает теми же полезными свойствами, что натуральная, но при правильном выборе и умеренном употреблении может быть безопасной. Главное — внимательно читать состав и не гнаться только за низкой ценой.

Александр ФЕДОТОВ