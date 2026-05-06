Учёные выяснили, почему крабы ходят боком: однажды они просто свернули — и выиграли

И теперь у этого странного способа передвижения появилось научное объяснение. Исследователи считают, что знаменитая крабья походка боком могла появиться примерно 200 миллионов лет назад — и, похоже, всего один раз.

Учёные изучили движение разных видов крабов и сравнили его с эволюционным деревом. Оказалось, что большинство современных “настоящих крабов” унаследовали боковую походку от общего древнего предка.

То есть это не была привычка, которую крабы изобретали снова и снова. Один древний краб, условно говоря, “свернул вбок” — и его потомки так и пошли по жизни.

Причина не в капризе природы, а в конструкции тела. У крабов широкое тело, жёсткий панцирь и ноги, расположенные по бокам. При такой форме движение боком оказывается удобнее и быстрее, чем попытка маршировать прямо вперёд.

Особенно полезно это было при встрече с хищниками. Краб, который может резко рвануть влево или вправо, не разворачивая всё тело, становится гораздо менее предсказуемой добычей.

Есть в этой истории и забавный поворот. В природе разные животные не раз эволюционировали в сторону “крабоподобной” формы. Биологи даже называют это явление карцинизацией: будто эволюция снова и снова пытается сделать краба.

Но боковая походка, судя по новым данным, оказалась куда более редким трюком. Выглядеть как краб — одно. Двигаться как настоящий краб — совсем другое.

Некоторые крабы, кстати, позже снова начали ходить более прямо. Это случалось у видов, которым уже не так сильно нужна была быстрая боковая escape-кнопка: одни прячутся, другие маскируются, третьи живут в чужих раковинах или под защитой окружающей среды.

Но для огромного числа крабов древний боковой ход оказался настолько удачным, что пережил миллионы лет.

Так что в следующий раз, когда краб на пляже будет удирать от вас боком, можно смотреть на него с уважением. Это не смешная походка. Это 200 миллионов лет успешной практики.



