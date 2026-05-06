Началась запись школьников на летнюю работу: куда и за сколько?

Мероприятие организует Государственное агентство занятости (ГАЗ). В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от одного до двух месяцев в течение лета.

ГАЗ отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии.

В этом году интерес к программе возрос: заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников.

Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики и финансов.

За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты - 780 евро до вычета налогов. ГАЗ покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медицинские осмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск.

ГАЗ организует мероприятие по летнему трудоустройству школьников с 2004 года.