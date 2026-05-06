Референдум по пенсиям второго уровня: разрешили собирать подписи

Решение ЦИК приняла после оценки соответствия поданного законопроекта требованиям нормативных актов в отношении формы и содержания. После регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок собрать необходимое количество подписей для дальнейшего продвижения законопроекта.

Законопроект предусматривает изменения в системе государственных фондируемых пенсий, или пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться своим накопленным капиталом - в определенных случаях еще до достижения пенсионного возраста получать накопленный капитал полностью или частично.

Если законопроект в ходе сбора подписей получит поддержку не менее одной десятой части избирателей, он будет подан президенту, который передаст его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект, вопрос будет вынесен на референдум.

Законопроект в ЦИК подала партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), которая указала, что его цель - предоставить участникам схемы фондируемых пенсий больше свободы действий в отношении накопленного капитала. ЛПМ предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между тем, чтобы продолжать накопления, полностью или частично забрать их, а также предусматривает возможность после выплаты начать формирование нового капитала.

ЛПМ уже неоднократно подавала в Сейм подобные предложения, однако парламентское большинство их отклоняло, поэтому партия решила передать вопрос на всенародное голосование.

Против возможности досрочной выплаты накоплений второго пенсионного уровня возражают представители финансовой отрасли, Банк Латвии и Министерство финансов, подчеркивая риски для устойчивости пенсионной системы и возможность роста бедности населения в будущем.

