Референдум по пенсиям второго уровня: разрешили собирать подписи

© LETA 6 мая, 2026 16:07

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать законопроект "Поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях", и инициаторы поправок смогут начать сбор подписей для проведения референдума по этому вопросу.

Решение ЦИК приняла после оценки соответствия поданного законопроекта требованиям нормативных актов в отношении формы и содержания. После регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок собрать необходимое количество подписей для дальнейшего продвижения законопроекта.

Законопроект предусматривает изменения в системе государственных фондируемых пенсий, или пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться своим накопленным капиталом - в определенных случаях еще до достижения пенсионного возраста получать накопленный капитал полностью или частично.

Если законопроект в ходе сбора подписей получит поддержку не менее одной десятой части избирателей, он будет подан президенту, который передаст его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект, вопрос будет вынесен на референдум.

Законопроект в ЦИК подала партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), которая указала, что его цель - предоставить участникам схемы фондируемых пенсий больше свободы действий в отношении накопленного капитала. ЛПМ предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между тем, чтобы продолжать накопления, полностью или частично забрать их, а также предусматривает возможность после выплаты начать формирование нового капитала.

ЛПМ уже неоднократно подавала в Сейм подобные предложения, однако парламентское большинство их отклоняло, поэтому партия решила передать вопрос на всенародное голосование.

Против возможности досрочной выплаты накоплений второго пенсионного уровня возражают представители финансовой отрасли, Банк Латвии и Министерство финансов, подчеркивая риски для устойчивости пенсионной системы и возможность роста бедности населения в будущем.
 

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

