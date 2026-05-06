Житель Калининграда сжёг себя заживо у городского мемориала

Рано утром 24 февраля 2025 года, у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде совершил самосожжение 37-летний Александр Окунев, выяснили "Важные истории" в совместном расследовании с Delfi Estonia и телерадиокомпанией LRT.

Обгоревший труп калининградца рядом с надписью баллончиком с краской на снеге "Нет войне" в 6:40 - примерно через два часа - обнаружил случайный прохожий, говорится в материале, опубликованном в среду, 6 мая.

"В справке о результатах дежурства самосожжение Окунева упоминается наряду с сообщениями еще о двух трупах и ушедшей из дому девятикласснице", - пишут расследователи.

Тогда о происшествии общественность не узнала. Как отмечают журналисты, власти убрали следы самосожжения тем же утром, а информация об этом не появилась ни в одном из СМИ и не упоминалась в соцсетях. Зимой 2026 года о самосожжении жителя Калининграда впервые сообщила разведка Эстонии без указания имени погибшего.

По данным "Важных историй", к замалчиванию истории с Окуневым причастны глава городской администрации Елена Дятлова, глава местной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"Решившись на такой отчаянный протестный акт, как самосожжение, Александр Окунев как будто и не пытался привлечь внимание - может, боялся, что кто-то сможет ему помешать. Хотя и дату - годовщину российского вторжения в Украину, и место - главный воинский мемориал в городе - явно выбрал не случайно. Возможно, и время тоже - ракетные удары по Киеву 24 февраля 2022 года начались как раз около пяти утра", - пишет издание.

Как отмечают журналисты, Александр Окунев не был активистом: разговоров о политике на работе не вел, с семьей про войну не спорил, друзей почти не имел. За полгода до самоубийства он уволился с работы сисадмином. Близкий Окунева пересказал "Важным историям" содержание его предсмертной записки: "Написал, что есть другой путь. В его мире, видимо, должен был быть мир во всем мире".