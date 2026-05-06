Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Житель Калининграда сжёг себя заживо у городского мемориала

© Deutsche Welle 6 мая, 2026 18:55

Мир

Местные власти скрыли самоубийство 37-летнего калининградца, который утром 24 февраля 2025 года сжег себя заживо у городского мемориала, выяснили "Важные истории". Труп обнаружили рядом с надписью на снегу "Нет войне".

Рано утром 24 февраля 2025 года, у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде совершил самосожжение 37-летний Александр Окунев, выяснили "Важные истории" в совместном расследовании с Delfi Estonia и телерадиокомпанией LRT.

Обгоревший труп калининградца рядом с надписью баллончиком с краской на снеге "Нет войне" в 6:40 - примерно через два часа - обнаружил случайный прохожий, говорится в материале, опубликованном в среду, 6 мая.

"В справке о результатах дежурства самосожжение Окунева упоминается наряду с сообщениями еще о двух трупах и ушедшей из дому девятикласснице", - пишут расследователи.

Тогда о происшествии общественность не узнала. Как отмечают журналисты, власти убрали следы самосожжения тем же утром, а информация об этом не появилась ни в одном из СМИ и не упоминалась в соцсетях. Зимой 2026 года о самосожжении жителя Калининграда впервые сообщила разведка Эстонии без указания имени погибшего.

По данным "Важных историй", к замалчиванию истории с Окуневым причастны глава городской администрации Елена Дятлова, глава местной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"Решившись на такой отчаянный протестный акт, как самосожжение, Александр Окунев как будто и не пытался привлечь внимание - может, боялся, что кто-то сможет ему помешать. Хотя и дату - годовщину российского вторжения в Украину, и место - главный воинский мемориал в городе - явно выбрал не случайно. Возможно, и время тоже - ракетные удары по Киеву 24 февраля 2022 года начались как раз около пяти утра", - пишет издание.

Как отмечают журналисты, Александр Окунев не был активистом: разговоров о политике на работе не вел, с семьей про войну не спорил, друзей почти не имел. За полгода до самоубийства он уволился с работы сисадмином. Близкий Окунева пересказал "Важным историям" содержание его предсмертной записки: "Написал, что есть другой путь. В его мире, видимо, должен был быть мир во всем мире".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать