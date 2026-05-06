Мигрантов не любим, но упорно на них зарабатываем: задержаны очередные перевозчики

Во вторник, проверяя полученную информацию о перевозке нелегальных мигрантов, сотрудники правоохранительных органов остановили в Таборской волости автомобиль марки "Chrysler", которым управлял гражданин Украины.

При проверке автомобиля было обнаружено, что в его салоне находятся семь человек азиатского происхождения без действующих проездных документов, действительных виз и видов на жительство, а еще один человек прятался в месте сбора группы.

В среду утром в Скрудалиенской волости пограничники остановили автомобиль марки "Audi", которым управлял гражданин Латвии. В ходе проверки в салоне и багажном отделении автомобиля были обнаружены семь человек азиатского происхождения без действующих проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

В отношении перевозчиков начаты уголовные процессы.

15 человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

ГПО призывает жителей Латвии не участвовать в незаконной деятельности и напоминает, что за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрены суровые наказания - лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Как сообщалось, в прошедшие выходные с 30 апреля по 4 мая за перевозку 28 нелегальных мигрантов пограничники задержали в Аугшдаугавском и Краславском краях четырех человек.