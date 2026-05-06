Тиктокер решил купить целую авиакомпанию — и интернет внезапно сказал: “А почему бы и нет?”

Редакция PRESS 6 мая, 2026 17:55

0 комментариев

История, которая выглядит как шутка из интернета, неожиданно превратилась в одно из самых обсуждаемых событий TikTok.

После новостей о проблемах американской авиакомпании Spirit Airlines 22-летний тиктокер и актёр озвучки Хантер Петерсон записал видео с почти безумной идеей: а что если просто купить авиакомпанию всем интернетом?

Ролик быстро разлетелся по соцсетям. А потом началось то, чего уже никто особенно не ожидал.

Петерсон запустил сайт Let’s Buy Spirit, где пользователи могут указать, сколько денег они “готовы вложить” в покупку авиакомпании. И за считаные дни там начали появляться суммы на сотни миллионов долларов.

Правда, есть важная деталь: это пока не реальные переводы денег, а скорее интернет-обещания в духе “я бы скинулся”.

Но сам факт выглядит почти сюрреалистично.

Ещё недавно TikTok ассоциировался в основном с танцами, мемами и странными челленджами. Теперь же пользователи обсуждают коллективную покупку авиакомпании стоимостью около 1,75 миллиарда долларов.

Причём речь идёт не о маленьком региональном перевозчике, а о Spirit Airlines — одной из самых известных ультрабюджетных авиакомпаний США. У неё давно была репутация одновременно дешёвой и хаотичной: мемы про Spirit в американском интернете существуют уже много лет.

Специалисты авиационного рынка относятся к идее крайне скептически. Авиакомпания — это не старый бар, который можно выкупить “всем районом”. Там долги, лицензии, самолёты, контракты, техническое обслуживание и огромное количество юридических требований.

Но интернет, похоже, сейчас интересует даже не это.

Людей зацепила сама мысль, что толпа пользователей TikTok внезапно может попытаться сделать то, что раньше казалось доступным только миллиардерам и инвестиционным фондам.

И, возможно, самый странный момент во всей этой истории в том, что ещё несколько лет назад фраза “тиктокер покупает авиакомпанию” выглядела бы как абсурдный мем.

Теперь это уже обсуждают крупные деловые медиа — вполне серьёзно.
 
 
 

Комментарии (0)
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

