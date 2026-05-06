Тиктокер решил купить целую авиакомпанию — и интернет внезапно сказал: “А почему бы и нет?”

После новостей о проблемах американской авиакомпании Spirit Airlines 22-летний тиктокер и актёр озвучки Хантер Петерсон записал видео с почти безумной идеей: а что если просто купить авиакомпанию всем интернетом?

Ролик быстро разлетелся по соцсетям. А потом началось то, чего уже никто особенно не ожидал.

Петерсон запустил сайт Let’s Buy Spirit, где пользователи могут указать, сколько денег они “готовы вложить” в покупку авиакомпании. И за считаные дни там начали появляться суммы на сотни миллионов долларов.

Правда, есть важная деталь: это пока не реальные переводы денег, а скорее интернет-обещания в духе “я бы скинулся”.

Но сам факт выглядит почти сюрреалистично.

Ещё недавно TikTok ассоциировался в основном с танцами, мемами и странными челленджами. Теперь же пользователи обсуждают коллективную покупку авиакомпании стоимостью около 1,75 миллиарда долларов.

Причём речь идёт не о маленьком региональном перевозчике, а о Spirit Airlines — одной из самых известных ультрабюджетных авиакомпаний США. У неё давно была репутация одновременно дешёвой и хаотичной: мемы про Spirit в американском интернете существуют уже много лет.

Специалисты авиационного рынка относятся к идее крайне скептически. Авиакомпания — это не старый бар, который можно выкупить “всем районом”. Там долги, лицензии, самолёты, контракты, техническое обслуживание и огромное количество юридических требований.

Но интернет, похоже, сейчас интересует даже не это.

Людей зацепила сама мысль, что толпа пользователей TikTok внезапно может попытаться сделать то, что раньше казалось доступным только миллиардерам и инвестиционным фондам.

И, возможно, самый странный момент во всей этой истории в том, что ещё несколько лет назад фраза “тиктокер покупает авиакомпанию” выглядела бы как абсурдный мем.

Теперь это уже обсуждают крупные деловые медиа — вполне серьёзно.





